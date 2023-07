Valentina Ferragni esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: chi è e cosa fa il (giovane) Matteo Napoletano

Valentina Ferragni ha ritrovato l’amore: sono spuntati alcuni scatti che la ritraggono insieme al nuovo (e giovane) fidanzato. Ecco chi è.

La sorella della famosa influencer è anche lei molto seguita sui social e, già da giovanissima, ha dato vita al Valentina Ferragni Studio di cui è responsabile. È diventata celebre per essere una delle promesse del lifestyle, soprattutto grazie alle sue creazioni all’ultima moda.

Nel corso della sua carriera, ha inoltre posato come modella per vari marchi ed è sempre più attiva sui social, su cui pubblica spesso scatti riguardanti la sua quotidianità e la sua attività lavorativa. Dopo la rottura con Luca Vezil, la giovane influencer avrebbe ritrovato la felicità accanto a un giovane uomo, di cui è stata svelata recentemente l’identità.

Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni: tutto su di lui

Un grande impatto mediatico aveva avuto la fine della sua storia d’amore con Luca Vezil, con cui era stata per ben 9 anni. Lui ha annunciato da poco l’inizio della relazione con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Miss Universo Italia. Anche la Ferragni avrebbe però ritrovato la felicità: da un po’ di tempo, lei stessa aveva iniziato a postare alcune storie Instagram in cui si notava la presenza di un ragazzo misterioso.

Negli ultimi giorni sarebbe stata svelata l’identità di quest’ultimo, grazie ad alcuni scatti che li hanno immortalati insieme. L’influencer ha trascorso qualche giorno di vacanza a Forte dei Marmi, e si è mostrata in compagnia del suo nuovo fidanzato e del suo adorabile cane Pablo, un bulldog francese che ha nuotato beatamente tra le braccia della nuova fiamma.

Il nome di colui che ha conquistato il cuore di Valentina è Matteo Napoletano e ha nove anni in meno rispetto alla sorella di Chiara Ferragni. Entrambi si erano mostrati insieme, in passato, ma i gossip si erano a un certo punto interrotti e si pensava che tra i due fosse terminata la frequentazione. Così in realtà non è, dato che la presunta coppia è stata nuovamente avvistata insieme.

Non si hanno altre informazioni sul giovane uomo, ma sembrerebbe che i due appaiano molto felici: i fan non hanno potuto fare a meno di notare che sono più affiatati che mai. C’è intanto molta attesa per quello che pubblicherà in futuro la Ferragni: attivissima sui social, posta molto spesso scatti che ritraggono la sua vita personale e lavorativa, proprio come fa l’ormai famosissima sorella Chiara.