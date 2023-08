Vacanza senza elettricità e tecnologia? Poco distante dall’Italia è possibile: ritorno alla natura incontaminata

Nella suggestiva Svizzera, a pochi chilometri dall’Italia, si nasconde una valle senza elettricità: la Val Bavona, un luogo alimentato esclusivamente dall’energia solare.

La Val Bavona è situata nella regione alpina svizzera ed è conosciuta per i suoi ripidi versanti rocciosi che si ergono per centinaia di metri, rendendola la valle più ripida dell’intera regione. Attraversata dall’omonimo fiume, si estende per circa dieci chilometri nella parte nord-occidentale del Canton Ticino, offrendo paesaggi mozzafiato e un’atmosfera incantevole.

Nonostante ci siano centrali operanti nella valle che generano grandi quantità di elettricità, gli abitanti della Val Bavona hanno adottato esclusivamente l’uso di pannelli solari per soddisfare il loro fabbisogno energetico, imparando a vivere senza la rete elettrica tradizionale. Questa iniziativa ha reso questa località una delle valli più green delle Alpi.

Val Bavona: un progetto sostenibile

La valle, che è uno dei luoghi più remoti della regione, ha scelto di adottare come stile di vita un approccio energetico sostenibile. Nonostante le centrali elettriche e idroelettriche circostanti, gli abitanti hanno deciso di disconnettersi dalla rete negli anni ’50, preferendo mantenere uno stile di vita tradizionale e in armonia con l’ambiente. Questa scelta ha reso la valle un esempio di sostenibilità e di utilizzo efficiente delle risorse energetiche.

Tale combinazione di tradizione e sostenibilità rende il villaggio della Val Bavona un luogo unico, in cui è possibile immergersi in un’atmosfera passata e apprezzare le bellezze naturali circostanti. I visitatori che arrivano in questo luogo possono godere di una tranquillità impagabile. Nonostante la presenza di turisti, la quiete che si respira permette di immergersi in un silenzio assoluto. La natura incontaminata, inoltre, aggiunge un ulteriore elemento di attrazione per coloro che desiderano sfuggire al trambusto della vita quotidiana.

Con le sue case che si stringono attorno alla chiesetta, il pittoresco villaggio evoca il passato, quando le generazioni precedenti praticavano la transumanza e abitavano il luogo solo durante i mesi primaverili-autunnali. Camminare per queste strade significa immergersi nella storia e avere una visione autentica della vita di un tempo. Se siete interessati a esplorare la bellezza della Val Bavona e della cascata di Foroglio, vi suggeriamo l’itinerario che porta da Foroglio a Calnègia, che vi porterà attraverso boschi incantevoli e prati verdi, offrendovi un’esperienza immersiva nella natura incontaminata. Una volta arrivati a Calnègia, potrete godervi la dolce atmosfera del villaggio e rilassarvi in uno dei suoi incantevoli angoli. È il luogo perfetto per vivere un’esperienza indimenticabile tra natura incontaminata, cascate spettacolari e autentici villaggi di montagna.