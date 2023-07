Barefooting, il nuovo benessere personale passa per la natura: cos’è e come funziona (e perché spopola in Italia)

Il barefooting è una pratica sempre più diffusa in Italia, un modo per migliorare il contatto con il mondo e sentirsi meglio.

Connettersi alla natura, attraverso delle passeggiate all’aperto. Sembra semplice ma è in realtà fondamentale, soprattutto per rilassarsi.

Questa pratica è un grande beneficio per il corpo ma anche per lo stato mentale, soprattutto in un mondo di corse, ansia e stress perenne.

Barefooting: il benessere nella natura

Camminare a piedi nudi è un vero toccasana, permette di stabilire una connessione diretta e quindi di avere un beneficio enorme e diretto, tanto per il corpo quanto per la mente. Il barefooting è una pratica antica non è moderna ma si presta benissimo ad un mondo che sta sempre più facendo a meno dei suoi sensi.

Tra i luoghi magici dove vengono organizzate passeggiate di questo tipo c’è l’Alto Adige, è possibile farlo in provincia di Bolzano nel sentiero Pilgerweg tra i campi erbosi e boschivi. Ci sono escursioni nel bosco ma anche vicino al lago quindi si entra in contatto con acqua, erba, terreno. Anche in Umbria si può fare tra Gubbio e Assisi, c’è il percorso della pace, particolarmente utile per chi vuole ritrovare un po’ di relax, sul Lago di Garda invece si tiene un sentiero tra gli alberi molto suggestivo e al tempo stesso rilassante che vale la pena fare.

Quando si parla di barefooting si fa riferimento a un’attività senza scarpe, quindi c’è quella nella natura ma anche quella in acqua oppure altrove, quindi è un termine più generico che riguarda vari tipi di applicazioni. Sono attività quotidiane come la passeggiata, quindi niente di necessariamente “particolare”. Tuttavia proprio questo aiuta veramente a trovare una sintonia con il mondo. Si può fare anche in modo autonomo, semplicemente per sperimentare il contatto con la natura e capire cosa si prova e se può essere divertente da fare in zone speciali che sono state individuate come specifiche per tali attività.

Ci sono attività gratuite che quindi si possono fare liberamente e poi anche percorsi organizzati di barefooting a pagamento dove è possibile farlo con un gruppo o comunque seguiti da uno specialista che possa indicare la via migliore da seguire per camminare a piedi. Le zone selezionate infatti sono perfettamente sicure ma ormai ci sono percorsi in tantissime città italiane, in zone naturali e boschive, vicino ad aree con corsi d’acqua dove staccare dal mondo e ritrovare la calma e la serenità.