Ghiaccioli anti afa perfetti per riattivare la circolazione: irrinunciabili in estate

Cosa c’è di meglio dei ghiaccioli in estate? E se fosse possibile realizzarli a casa e facessero bene alla circolazione? Ecco la ricetta.

Il gran caldo estivo è davvero sfiancante. Così si cercano tutti i modi per trovare un po’ di refrigerio dalla calura: si bevono bevande ghiacciate, si utilizza il condizionatore, ci si fa la doccia più spesso oppure si mangiano gelati e ghiaccioli.

A proposito dei ghiaccioli: e se esistessero dei ghiaccioli anti afa? Sì, esistono, ed in più aiutano a ridurre quel fastidioso senso di fatica e pesantezza delle gambe che tanto affligge le donne quando fa caldo, riattivando in maniera del tutto naturale la circolazione.

Come preparare i ghiaccioli anti afa e che aiutano a riattivare la circolazione: ecco la ricetta

I ghiaccioli anti afa si preparano con pochissimi ingredienti genuini che, combinati fra loro, sono davvero un toccasana per migliorare la circolazione e risolvere naturalmente il problema delle gambe pesanti, senza dover ricorrere ai farmaci.

Ecco gli ingredienti per preparare 5-6 ghiaccioli:

Metà finocchio

Un cetriolo

70 g di mirtilli

Cannella q.b.

Acqua q.b.

La preparazione è molto semplice e veloce: una volta frullati tutti gli ingredienti insieme, mettere la miscela ottenuta negli stampini per ghiaccioli. Quindi lasciarli riposare per una notte in freezer. Il giorno dopo saranno perfetti da gustare per uno spuntino di metà mattina o di pomeriggio per rinfrescarsi e per dare subito una bella sensazione di sollievo alle proprie gambe pesanti.

Questi ghiaccioli anti afa sono davvero veloci da preparare, così potrai crearli durante tutta l’estate e avere sempre la tua scorta in freezer per quando avrai troppo caldo oppure vorrai migliorare la tua circolazione con naturalezza e tantissima bontà. Sono l’alternativa sana a quelli che si trovano al supermercato che, pur essendo rinfrescanti, sono ricchi di zuccheri e coloranti. Invece che fare beneficio, quindi, possono fare più danno, andando ad incidere sul peso forma, se se ne abusa durante l’estate. Invece questi ghiaccioli anti afa sono totalmente naturali ed in più, una volta preparati, daranno tantissima soddisfazione.

Sono degli alimenti genuini che aiutano a sentirsi più freschi quando le temperature sono roventi e a migliorare la circolazione. A questo proposito ricorda che per migliorare il problema delle gambe pesanti, oltre a questi gustosissimi ghiaccioli, devi cercare di mantenere uno stile di vita attivo, fare massaggi e tenere le gambe in acqua al mare. Quindi corri subito a preparare i tuoi ghiaccioli anti afa, per donarti un momento di leggerezza e bontà senza precedenti.