Tre piante da interno che hanno un effetto rilassante: anti stress naturale da tenere in casa

Le piante da interno hanno un ruolo fondamentale in quanto purificano l’aria, ma sono anche in grado di ridurre lo stress.

Avere una pianta da interno ha sempre un effetto benefico. Dovrebbero essere in qualunque spazio chiuso, che si tratti di una casa, della camera da letto oppure di un ufficio. Permettono di bilanciare la pressione e quindi ridurre l’ansia, ma anche di migliorare l’aria interna, cosa fondamentale quando ci sono tante persone che vivono un determinato spazio.

Calmano la mente e purificano l’organismo. Alcune, soprattutto, svolgono questa funzione in modo particolare e sono un vero toccasana per la salute.

Le piante da interno per il benessere della mente

Tra le piante da interno migliori per quanto riguarda la mente e lo spirito ma anche la salute, grazie alle proprietà antibatteriche e curative, sicuramente bisogna considerarne alcune in modo particolare perché vanno ad eliminare le tossine e gli altri gas.

La prima è la menta, una pianta tanto semplice quanto economica che viene ampiamente utilizzata in cucina e che serve anche come antistress. Studi della Jesuit University hanno dimostrato che la presenza in un ambiente interno è in grado di far abbassare il senso di malessere e frustrazione.

Il gelsomino è una pianta veramente speciale. Gli studi hanno attestato come il suo profumo sia una sorta di medicina per il benessere e la salute mentale, può ridurre subito i livelli di ansia e donare un profondo benessere. Vale la pena quindi sempre averla in qualunque spazio chiuso, soprattutto nelle camere da letto o nei luoghi dove si lavora.

Anche l’aloe vera è un alleato sotto ogni aspetto. Utile per la pelle arrossata, le scottature, le punture di insetti, i capelli secchi e sfibrati ma anche per dare sollievo e benessere alla mente. Queste piante sono molto facili da curare, richiedono poca attenzione ma hanno grandi benefici sul corpo e questo le rende ornamentali e molto interessanti ma anche profondamente salutari.

Sono uno dei regali migliori da poter fare a qualcuno che sta vivendo un periodo di forte stress e agitazione e ha bisogno di un po’ di relax immediato ma andrebbero sempre tenute a casa, soprattutto in quegli spazi che vengono vissuti tutto il giorno o dove si ha particolare esigenza di ritrovare un po’ di relax, ad esempio in camera da letto per chi soffre di insonnia.