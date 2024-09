UPAS spoiler inaspettato: la notizia gela Silvia, deve agire prima possibile

Da tanti anni seguiamo le vicende che ruotano attorno a Palazzo Palladini e ai suoi personaggi. Con il tempo sono cresciuti e con loro anche le storie. Un posto al sole parla della quotidianità e tocca tutti gli aspetti della vita. Sia privata che lavorativa. Ma a breve ci sarà una notizia davvero scioccante per un personaggio storico.

Stiamo parlando di Silvia. Che cosa le accadrà? Scopriamolo insieme leggende le prossime righe e preparatevi a dei colpi di scena incredibili. Quindi non ci dilunghiamo troppo ed iniziamo.

Un posto al sole anticipazioni incredibile su Silvia

Quello che sta accadendo a Palazzo Palladini è incredibile in modo particolare per Guido e la sua Mariella. Si perché la loro relazione non verte assolutamente in buone condizioni anzi, un arrivo scatenerà il caos più totale. Si perché a Napoli tornerà Claudia dopo tanto tempo. Ecco quindi che la moglie di Guido ne soffrirà moltissimo e vedrà la lontananza con il marito crescere sempre di più.

L’uomo non sembra così interessato alla moglie perché per lui, al momento, c’è Costa. I due decideranno di vivere il loro amore senza sotterfugi. Quando Silvia vede questa nuova situazione non può fare altro che dire tutto a Mariella mettendo fine alle sue speranze di salvare il matrimonio. Ma non sono gli unici problemi.

Valeria non ha avuto piacere del gesto di Renato e decide quindi che deve fare qualcosa per fargliela pagare. Ecco quindi che trova l’idea. Farà in tutti i modo per allontanare il figlio dal padre dicendo che non va bene che insieme a Jimmy passano tanto tempo con il Poggi. Passando alla storia del piccolo Tommaso vedere che la ragazza e zia Magdalena si accuseranno a vicenda.

Passiamo poi a qualcosa di divertente ovvero il Samuel. Il ragazzo vuole assolutamente conquistare Micaela e cercherà un piano per farlo. Fino a quando non avrà l’idea geniale, coinvolgere Jimmy! Che cosa succederà adesso? Tutto potrebbe ancora cambiare per i vari personaggi della nostra soap opera partenopea, come spesso siamo stati abituati con colpi di scena. In modo particolare per Guido.

Ti vogliamo anche mettere alla prova, non tutti la riconosceranno: oggi è un’attrice di Un Posto al Sole ed è completamente diversa. Una cosa è certa vi diamo appuntamento come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.30 circa su Rai3.