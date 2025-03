Upas, spoiler 24-28 marzo: dramma senza fine per Michele, è crisi tra Roberto e Marina

Nelle prossime puntate di Upas in arrivo su Rai3 ancora brutte notizie per Michele Graziani; tra Roberto Ferri e la moglie nuove tensioni.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 si è consumata una vera e propria tragedia. Per difendere la figlia Rossella dalla furia di Fusco, Michele Graziani non ha esitato a fare da scudo alla dottoressa e il primario, per errore, colpirà con un proiettile il giornalista. Un quadro clinico, quello di Graziani, che sin dal primo momento apparirà estremamente critico.

Michele è in pericolo di vita e la preoccupazione tra i suoi cari è alle stelle. In particolare, Rossella si sentirà in colpa per aver suo malgrado causato l’incidente al padre. Nei prossimi episodi della soap partenopea, ci sarà un’altra brutta notizia per Michele e non solo: anche per Roberto Ferri si metterà male, con un nuovo (accesissimo) scontro in famiglia con la moglie Marina Giordano.

Upas, spoiler fino al 28 marzo: Michele ancora in pericolo, Roberto fa infuriare Marina

Michele riuscirà a sopravvivere dopo il colpo esploso in ospedale da Fusco? È la domanda che i telespettatori di Upas si pongono più spesso dopo le recenti puntate della serie. Le condizioni di salute di Graziani sono drammatiche e, stando agli spoiler, la situazione non migliorerà o almeno non in breve tempo. Gli spoiler delle puntate in onda dal 24 al 28 marzo rivelano che il giornalista dovrà sottoporsi ad un secondo intervento per provare a riprendere in mano la sua vita.

Dopo essere stato operato d’urgenza subito dopo la sparatoria, Michele non sarà ancora fuori pericolo: sarà necessario un secondo intervento, sempre tempestivo, per provare a risolvere la situazione una volta per tutte. Una situazione che continuerà a mettere a dura prova la famiglia Graziani, ma Rossella, con l’aiuto di mamma Silvia, proverà a non lasciarsi andare e a trovare la forza di andare avanti.

Novità in arrivo anche per Roberto e Marina, ma non saranno positive. La crisi economica ai Cantieri Flegrei sarà sempre più grave e Ferri sarà disperato dopo la mossa di Ciro Gagliotti di bloccare il prestito (a lui destinato) del figlio Gennaro. Nelle prossime puntate, però, proprio Gennaro busserà nuovamente alla porta dell’imprenditore proponendogli un nuovo accordo.

Intenzionato a salvare i cantieri, Roberto vorrà accettare la proposta di Gagliotti, ma nel farlo si metterà contro la moglie Marina. La Giordano, infatti, sarà assolutamente contraria ad “allearsi” con Gennaro e a far entrare questa famiglia nei loro affari, nonostante la situazione drammatica in cui versano i cantieri. Questa divergenza di vedute creerà una crepa notevole nel rapporto tra i due coniugi