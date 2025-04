Uomini e Donne spoiler, Sabrina in lacrime: non è (solo) colpa di Giuseppe

Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali ma l’attuale edizione di Uomini e Donne dovrebbe concludersi venerdì 23 maggio. Con ogni probabilità, quindi, quelle della prossima settimana saranno le ultime registrazioni della stagione, quelle durante le quali tutti i nodi verranno al pettine e molti dubbi saranno sciolti. I colpi di scena, però, non sono mancati neanche nei giorni scorsi.

Domenica 27 settembre si è tenuta una nuova registrazione del dating show di Canale 5 che, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, è stata piuttosto movimentata sia per quanto riguarda il trono classico che per gli over. A proposito di questi ultimi, salvo imprevisti, è arrivata la svolta definitiva nel turbolento rapporto tra Sabrina Zago e Giuseppe.

Uomini e Donne, spoiler registrazione 27 aprile: Sabrina non trattiene le lacrime in studio

Tra Sabrina e Giuseppe è davvero finita o siamo di fronte a un tira e molla infinito che ricorda i tempi di Ida e Riccardo? Nonostante la conoscenza tra i due sia stata interrotta da settimane, entrambi non hanno mai perso occasione per commentare le rispettive vicende sentimentali, mostrando ancora un certo interesse. Ritorno di fiamma possibile? Stando agli ultimi spoiler proprio no.

Nella registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta domenica 27 settembre, Giuseppe e Rosanna hanno deciso di lasciare il programma e di viversi la loro storia a telecamere spente. Una splendida notizia per il cavaliere messinese, che non ha nascosto di essere stato colpito dalla dama sin dalle prime uscite. A quanto pare, anche Rosanna si è convinta e ha deciso di dare una possibilità al cavaliere fuori dagli studi.

Una notizia un po’ meno piacevole per Sabrina, la dama con cui Giuseppe è uscito per diverso tempo. Una frequentazione intensa ma senza lieto fine, poiché l’amore, fortissimo, provato da Sabrina non si è rivelato ricambiato. Nella stessa registrazione, Sabrina ha dovuto fare i conti anche con un altro brutto colpo, che riguarda un’altra sua ex fiamma conosciuta nel programma di Maria De Filippi.

Le anticipazioni rivelano che Guido si è praticamente dichiarato a Gloria Nicoletti, della quale ha ammesso di essersi innamorato. Una dichiarazione emozionante, tenutasi al centro studio, ma i due al momento non si ritengono ancora una coppia al 100%. Gli spoiler rivelano che Sabrina non ha trattenuto le lacrime, probabilmente per via dell’uscita di scena di Giuseppe e, allo stesso tempo, della velocità con cui Guido ha chiuso la storia con lei.