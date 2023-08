Uomini e Donne, scoppia un’altra coppia della scorsa edizione: “Lasciata senza motivo”

Una coppia formata a Uomini e Donne ha di recente annunciato di essersi lasciata: ecco di chi si tratta e qual è il motivo della rottura.

Il noto dating show – condotto come sempre da Maria De Filippi – è terminato anche quest’anno con diverse storie d’amore nate in quello studio televisivo. I fan non possono infatti mai fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, in modo da scoprire tutte le sorprese e da assistere ai vari colpi di scena che avvengono ad ogni puntata. C’è infatti da dire che il programma è riuscito, sin dal suo primo debutto, a conquistare i cuori di migliaia di italiani e anche ad attirare pienamente la loro attenzione.

In attesa dell’inizio della nuova edizione, una coppia formata durante le scorse puntate si è “scoppiata“. Ad annunciarlo sono stati proprio i diretti interessati.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati: è ufficiale

Ad aver messo fine alla propria storia d’amore sono stati Veronica Rimondi e Matteo Farnea, che si sono appunto conosciuti nello studio televisivo di Uomini e Donne e che sono usciti dal programma mano nella mano. Dopo mesi di relazione, l’ex tronista ha infatti rotto il silenzio sui social e ha annunciato la separazione tra i due. “Chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme“, ha infatti detto lei rivolgendosi a tutti i fan che le stavano chiedendo novità sul loro rapporto di coppia. La stessa ha anche svelato di non essere stata lei a decidere di terminare la storia, dato che non è stata una cosa voluta da lei. “Non è una cosa di cui conosco le ragioni“, ha continuato lei affermando di non poter dare spiegazioni a riguardo, anche se potrebbe giungere a delle conclusioni da sola.

La Rimondi ha a quel punto chiesto ai followers che non le vengano più inviati messaggi per chiederle che fine abbia fatto Matteo. “Era un amore e un sentimento in cui io credevo al 200%“, ha confessato la ragazza, “su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale”. La stessa ha quindi espresso la sua delusione e la sua amarezza per la fine della relazione con Matteo, affermando che il loro sarebbe stato un amore a senso unico. “In questo momento mi sento estremamente delusa, affranta e ferita da una persona che ero convinta non mi avrebbe mai ferita“, ha detto la Rimondi dichiarando anche di essersi resa conto che lei e il suo ormai ex hanno età diverse ma anche principi e ideali di vita diversi che non combaciano e che hanno implicato necessità e bisogni diversi.