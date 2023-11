Uomini e Donne, grande ritorno: dopo Ida e Barbara è la volta di un noto cavaliere

Clamoroso ritorno nel parterre maschile di Uomini e Donne: ecco chi c’era durante la registrazione di martedì 7 novembre.

Stagione di Uomini e Donne ricca di novità e storie appassionanti quella attualmente in onda e, come accaduto spesso in passato, non mancano i ritorni. Nel trono over di quest’anno, ad esempio, è riapparsa nuovamente in studio una delle dame più amate alias Barbara De Santi, grande protagonista del dating show durante gli anni scorsi. Nelle ultime ore, poi, un annuncio alquanto inatteso ha messo in subbuglio il pubblico del programma.

Witty Tv ha infatti rivelato l’identità di colei che sostituirà Manuela Carriero dopo l’abbandono del trono da parte di quest’ultima: si tratta di Ida Platano, la cui storia con Alessandro Vicinanza è giunta al capolinea. Inutile dire che i telespettatori sono curiosissimi di scoprire come andrà questa esperienza da tronista per la bellissima parrucchiera bresciana che per anni abbiamo fra i protagonisti del circuito over. Intanto, le anticipazioni divulgate da Lorenzo Pugnaloni parlano di un altro ritorno che certamente regalerà altri colpi di scena.

Uomini e Donne, spoiler: scende in studio una vecchia conoscenza della trasmissione

In base a quanto anticipato da Pugnaloni, durante le registrazioni dello scorso martedì 7 novembre, la Platano ha incontrato per la prima volta i suoi corteggiatori: alcuni li ha eliminati mentre altri hanno scelto spontaneamente di rinunciare, non sentendosi pronti ad avere una storia con una donna già mamma. Al trono over, invece, tra gli uomini del parterre, è spuntato di nuovo Armando Incarnato.

L’aitante partenopeo è stato assente dal programma per circa tre mesi e, data la sua verve polemica la sua mancanza si è sentita, soprattutto per quanto riguarda le animate discussioni con Gianni Sperti, tra i suoi detrattori più accaniti. L’ex ballerino, infatti, ha sempre avuto forti dubbi sul comportamento di Incarnato con le dame con cui ha interagito, accusandolo di essere interessato più alle telecamere che a trovare la donna della propria vita.

Ad ogni modo, il cavaliere si è già fatto notare: ha rivelato che Cristina Tenuta, la bionda romana 42enne con cui ha sempre avuto un rapporto alquanto conflittuale, lo ha cercato durante l’estate e che lui non si è fatto trovare. La dama ha dichiarato di essere disposta a lasciare la trasmissione con Armando, ma lui ha rifiutato la proposta perché non interessato.