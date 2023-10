Uomini e Donne, anticipazioni nuove puntate: torna in studio anche l’ex di Ida Platano:

Uomini e Donne, anticipazioni delle prossime puntate: tornerà in studio anche Marcello Messina, ex corteggiatore di Ida Platano.

Gli appassionati di Uomini e Donne possono prepararsi per un’intensa ondata di emozioni nelle nuove puntate del programma. Secondo le anticipazioni fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le registrazioni riveleranno momenti carichi di tensione e rivelazioni sorprendenti.

Tra i nuovi tronisti, Manuela Carriero si troverà in una situazione delicata. Durante un’esterna con il corteggiatore Michele, lui sembrerà criticare apertamente la sua autostima, definendola “moscia” e dimostrandosi poco interessato. Questo atteggiamento porterà Manuela a prendere una decisione drastica: eliminare Michele dal trono classico. La situazione si complica ulteriormente quando Manuela ha un incontro con Carlo e un nuovo corteggiatore di nome Tommaso.

Uomini e Donne, tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Nel frattempo, il tronista Cristian sarà protagonista di una situazione scottante. Durante le esterne con le corteggiatrici Valeria e Valentina, Cristian bacerà entrambe, scatenando una discussione infuocata in studio quando le ragazze vedranno le immagini delle esterne. Le tensioni aumenteranno, portando a un confronto acceso e a scambi di insulti. Per quanto riguarda il trono over, Gemma Galgani tornerà al centro dell’attenzione per la sua conoscenza con il pretendente Maurizio. Tuttavia, la situazione si complicherà quando Maurizio deciderà di ritirare la sua corte a Gemma dopo alcune lamentele. Delusa, Gemma cercherà spiegazioni in uno scambio diretto, mediato dall’opinionista Tina Cipollari.

Ma le sorprese non finiscono qui. Roberta di Padula ed Ermes si troveranno al centro dello studio, con Roberta che esprimerà il suo disappunto perché i pretendenti sembrano non fare abbastanza per conoscerla veramente. Una discussione animata si scatenerà quando Marco, un ex corteggiatore di Roberta, rivelerà di essersi sentito oppresso da lei. La situazione si infiammerà ulteriormente quando verranno mostrati i messaggi di Roberta, portando a una serie di confronti e rivelazioni inaspettate.

Torna in studio anche Marcello Messina

Infine, uno dei momenti più attesi sarà il ritorno di Marcello Messina, uno dei protagonisti over di Uomini e Donne. Durante una sessione di ballo in studio, gli over Silvio e Donatella si scambieranno molti baci, aggiungendo un tocco di romanticismo alle nuove puntate.

Con così tante situazioni inaspettate e colpi di scena, i fan del dating show non vedono l’ora di vedere come si svilupperanno gli eventi nelle prossime puntate. Uomini e Donne continua a tenere incollati gli spettatori alle loro poltrone, offrendo un’esperienza televisiva coinvolgente e avvincente. Restate sintonizzati per scoprire cosa riserverà il destino ai protagonisti di questa avventura amorosa televisiva!