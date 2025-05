Uomini e Donne, fulmine a ciel sereno: la coppia ha divorziato

A poche settimana dalla fine della stagione di Uomini e Donne, arriva una brutta notizia per l’amata coppia nata nella trasmissione di Maria De Flippi.

Manca pochissimo al gran finale di questa edizione di Uomini e Donne. Come sempre, al termine della stagione, i protagonisti sono chiamati a tirare le somme e scegliere se lasciare la trasmissione in compagnia di un partner o, eventualmente, tornare in studio a settembre. Il pubblico è ansioso di scoprire se e quali nuovi coppie nasceranno all’interno del programma di Maria De Filippi.

Proprio a poche settimane dall’ultima puntata dell’anno, però, è arrivata una brutta notizia per gli appassionati del dating show di Canale 5: una delle coppie più amate del programma ha deciso di separarsi. I due si erano sposati proprio poco dopo aver lasciato insieme lo studio, ma, a distanza di qualche anno, il matrimonio si è interrotto. La conferma è arrivata dall’ex dama sui social.

Uomini e Donne, brutte notizie per la coppia nata nel programma: è finita, hanno divorziato

Quello che li ha visti protagonisti è stato un matrimonio lampo, poiché i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne sono convolati a nozze solo pochi mesi dopo la loro conoscenza. Era ottobre del 2021 quando hanno lasciato il programma insieme e a dicembre dello stesso anno sono diventati marito e moglie. Una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di telespettatori ma che, purtroppo, è arrivata alle battute finali.

Gli indizi erano nell’aria da diverso tempo, ma nelle scorse ore è arrivata la conferma: Angela Paone e Antonio Stellacci si sono separati. Lo scorso 25 aprile, sul suo canale social, l’ex dama aveva pubblicato un post che aveva già fatto preoccupare i fan della coppia per via del riferimento all’amor proprio e al “decidere ciò che più mi fa stare bene”. Nelle scorse ore, però, Angela ha confermato esplicitamente la rottura.

Attraverso diverse risposte ai commenti social dei fan, la Paone ha tolto ogni dubbio circa la separazione: “Passerà, non mi va di colpevolizzare nessuno, non ci siamo trovati”, ha scritto. In risposta ad un’altra followers di Instagram, l’ex dama ha invece ammesso di aver corso un po’ troppo nella scelta di sposare Antonio dopo pochi mesi.

“Avrei dovuto aspettare molto di più, magari convivere e decidere con il tempo, ma impazzii, ai tempi pensa di fare un baffo a Giulietta, mi ero illusa”, sono state le parole di Angela. Al momento, l’ex cavaliere del trono over non ha ancora detto la sua ma, salvo colpi di scena, la storia d’amore che tanto ha emozionato il pubblico è arrivata davvero ai titoli di coda.