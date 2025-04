Uomini e Donne si ferma: doppio stop, brutte notizie per i telespettatori

Quello con Uomini e Donne rappresenta ormai un appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5. Un vero e proprio momento di svago, durante il quale i telespettatori si emozionano con le storie d’amore (o presunte tali) dei protagonisti. Che si tratti di trono classico o di trono over, i colpi di scena non mancano mai e, nelle prossime settimane, riguarderanno anche la messa in onda del programma.

Al momento non esistono date ufficiali, ma anche l’attuale edizione del programma targato Maria De Filippi si concluderà nel mese di maggio. Secondo le prime indiscrezioni, la puntata conclusiva dating show dovrebbe essere fissata per venerdì 30 maggio ma, prima di allora, ci saranno alcuni stop che non faranno molto piacere agli appassionati: diverse puntate saranno cancellate.

Uomini e Donne, quando non andrà in onda il dating show di Maria De Filippi

Da un lato il trono di Gianmarco Steri e la sua scelta, dall’altro le frequentazioni ancora in bilico di diversi protagonisti dell’over. I punti interrogativi, nell’attuale edizione di Uomini e Donne, sono ancora tantissimi ma ben presto tutti i nodi verranno al pettine. Come di consueto, la trasmissione di Canale 5 non andrà in onda nel corso dei mesi estivi ma attenzione: ci saranno altre pause.

Prima del lungo stop estivo, i telespettatori dovranno rinunciare ad alcuni appuntamenti con la loro trasmissione preferita. La prima modifica nella programmazione televisiva Mediaset riguarda il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, quando nel pomeriggio di Canale 5 non andranno in onda Uomini e Donne, la striscia pomeridiana di Amici 24 e la soap opera turca Tradimento. Il pubblico potrà però godersi una maxi puntata di The family 2, che sarà trasmessa dalle 14.10 alle 16.40 circa.

Il programma dedicato al trono tornerà regolarmente il giorno successivo, martedì 22 aprile, ma attenzione: questo mese ci sarà un altro cambiamento. Uomini e Donne si fermerà anche venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione. In quel caso, lo stop arriverà a ridosso del weekend e quindi il pubblico dovrà attendere ben tre giorni prima di rivedere la trasmissione in tv.

Da lunedì 28 aprile, il dating show ripartirà con le puntate inedite, che si preannunciano ricche di colpi di scena, dato l’avvicinarsi del gran finale. Gemma Galgani troverà la sua anima gemella prima delle vacanze. E chi tra Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara e Francesca Polizzi lascerà lo studio con l’ambitissimo Gianmarco? Ancora qualche settimana e il pubblico potrà ricevere tutte le risposte.