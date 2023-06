Uomini e Donne, ex concorrente racconta il retroscena inedito: “Durante lo standby della trasmissione…”

Un ex partecipante di Uomini e Donne racconta un retroscena inedito sulla trasmissione: le sue parole diventano in breve tempo virali.

L’edizione corrente di Uomini e Donne si è conclusa molto prima rispetto a quanto accade di consueto. Il 12 maggio 2023 è andata in onda l’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Tra i protagonisti indiscussi dell’anno non possiamo non citare Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ma anche Riccardo Guarnieri ed Armando Incarnato, per poi concludere con Gemma Galgani – la quale sembra stia riconquistando progressivamente l’attenzione mediatica.

Tuttavia, una delle puntate che ha conquistato maggiormente il pubblico non riguarda i personaggi citati. Facciamo riferimento al flirt diffuso in diretta nazionale tra Tina Cipollari e il cavaliere svizzero Ivan Di Stefano. Per chi non dovesse averne memoria, ricordiamo che la new entry sarebbe rimasto colpito dall’opinionista sin dal primo sguardo, tanto da chiederle successivamente di uscire.

La diretta interessata ha mostrato inizialmente un atteggiamento accogliente, che tuttavia si è ridimensionato in seguito alla manifestazione da parte del cavaliere di alcuni comportamenti particolari. Tina non ha accettato il fatto che quest’ultimo abbia deciso di proseguire comunque in parallelo la frequentazione di un’altra donna ed ha quindi deciso di chiudere la relazione. Ebbene, proprio Ivan Di Stefano ha ammesso di aver parlato con un ex partecipante di U&D dopo il suo abbandono.

U&D, Ivan di Stefano rivela un retroscena inedito

L’esperienza di Ivan Di Stefano all’interno del programma non è durata molto. Dopo pochi mesi infatti, il cavaliere svizzero ha lasciato la trasmissione, senza aver avuto la possibilità concreta di incontrare l’anima gemella. Ciò nonostante, l’ormai ex partecipante non si è dato per vinto ed ha deciso di contattare un’ex dama del parterre femminile. Stiamo parlando nientepopodimeno che di Gloria Nicoletti, la giovane donna che ha tentato – fino all’ultimo – di conquistare l’incomprensibile Riccardo Guarnieri.

La frequentazione nata fuori dagli studi è durata poco più di una settimana. I due si sono resi conto di essere fondamentalmente incompatibili e, di conseguenza, hanno preferito chiudere la possibile conoscenza. Di Stefano ha poi rivelato, nel corso di una lunga intervista, un retroscena inedito sul dietro le quinte del dating show. A quanto pare, Armando Incarnato è proprio come appare. Il cavaliere svizzero ha affermato di non nutrire stima nei confronti dell’amico di Ida Platano.

Sembra infatti che Armando mostri degli atteggiamenti supponenti ed arroganti anche a telecamere spente. Non saluta nessuno, non dà confidenza e si comporta come se la trasmissione gli appartenesse – questa l’opinione di Ivan Di Stefano sul pupillo di Maria De Filippi. Inoltre, il cavaliere ha parlato di una discussione a microfoni chiusi: “Lui ci è andato pesante, io per due minuti mi sono scordato chi sono e sono caduto nella sua trappola”. Il popolo del web ha sviluppato una chiara opinione su Armando, in molti si chiedono come mai non sia stato cacciato anni fa.