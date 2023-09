Uomini e Donne, così Maria De Filippi ha silurato una storica coppia over: il duro sfogo sui social

Una coppia storica del trono over di Uomini e Donne è stata snobbata dalla produzione in occasione della nuova stagione: ecco chi sono.

Uomini e Donne riparte con la nuova stagione 2023/24 lunedì 11 settembre, nel consueto appuntamento pomeridiana delle 14.45. Non mancano novità e colpi di scena alla corte di Maria De Filippi, con ritorni inattesi e presenze oramai fisse. Tuttavia, in occasione delle nuove registrazioni, un’ex coppia storica, conosciutasi all’interno del trono over, ha rilasciato alcune dichiarazioni dure nei confronti della redazione.

Nel dettaglio, la coppia ha rivelato di esserci rimasta molto male per non aver ricevuto alcuna chiamata da parte degli autori, per parlare della loro storia e di come stia procedendo. Scopriamo, di seguito, di chi si tratta.

Uomini e Donne, una coppia “snobbata” da Maria De Filippi

Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, non smette di far parlare di sé, soprattutto in occasione della messa in onda delle nuove puntate. Nella fattispecie, una coppia conosciutasi nel 2021, si è scagliata contro la redazione. Parliamo di Mauro Faettini e Lisa Palugan. I due si sono conosciuti proprio all’interno del programma e, una volta usciti, hanno proseguito la loro storia d’amore, coronandola nel 2021 con un le nozze. II loro amore, nato alla corte di Maria De Filippi, è rimasto nel cuore di molti telespettatori che ancora oggi, a distanza di anni, li ricordano con affetto.

In una recente diretta social con Fralof hanno raccontato la loro storia d’amore che continua nel tempo e hanno ripercorso le tappe della loro conoscenza. Hanno inoltre parlato del momento più bello, quello del matrimonio al quale avevano invitato anche Gemma ed Ida Platano ma la Galgani non si è presentata per problemi di salute.

In merito alla loro assenza dal programma Lisa ha detto: “Non mi è piaciuto che non ci hanno chiamati a settembre per parlare del matrimonio, ce lo aspettavamo. Mi piacerebbe ritornare in trasmissione e raccontare un po’ della nostra storia, anche per essere un esempio. Sei anni non sono pochi e sarebbe carino raccontarci. Facciamo una piccola richiesta a Maria, il video che ci hanno fatto è stato bellissimo, li ringraziamo tantissimo. Non mi piace elemosinare l’attenzione di nessuno, se avranno piacere di contattarci…Ci chiamano due/tre volte l’anno, sono molto carini.”

La coppia ha così fatto sapere di esserci rimasta male per non essere stata contattata dalla redazione dopo il matrimonio. “Noi saremo sempre riconoscenti al programma – ha spiegato – ma ci siamo sposati a luglio, hanno messo il video del nostro matrimonio sulla pagina Instagram e ci aspettavamo di esserci a settembre, invece non non ci hanno chiamato in studio”.

Un ulteriore riflessione è stata poi rivolta ai protagonisti del programma che, spesso, rimangono in studio per visibilità. “Secondo me dovrebbero tagliare le persone che vanno lì tanto per…Non faccio nomi, ma sono sia uomini che donne. Qualcuno va lì per visibilità, penso si veda anche da fuori. Puoi uscire e continuare fuori, invece restano lì per questo parlo di visibilità. Ritornano perché si sta bene lì, è bello star lì. Un po’ di visibilità fa piacere. A tutti fa piacere essere riconosciuti per strada. Anche dopo sei anni ci riconoscono, ma non abbiamo mai cavalcato l’onda. Io non rimarrei mai sette anni lì”.