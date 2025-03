Uomini e Donne, come finirà tra Sabrina e Giuseppe? Arriva un gesto del tutto inaspettato

Non è raro che, nello studio di Uomini e Donne, nascano sentimenti non corrisposti. È proprio quello che sembra essere accaduto tra Sabrina Zago e il cavaliere del quale si è completamente invaghita, Giuseppe. Nonostante la dama provi a viaggiare col freno a mano tirato, ricevendo davvero poche certezze da parte del cavaliere, è evidente che da parte sua le sensazioni siano davvero forti.

Sabrina è finita in lacrime diverse volte, anche al centro dello studio, dopo aver discusso con Giuseppe per via delle poche attenzioni ricevute. In tanti, in studio, hanno provato ad aprire gli occhi alla dama, sottolineando come il cavaliere appaia davvero poco interessato a lei ma, almeno per il momento, la Zago ha deciso di proseguire la frequentazione. Come finirà tra i due? C’è un colpo di scena.

Uomini e Donne Over, le ultime su Sabrina e Giuseppe: decisione drastica

Quella tra Sabrina e Giuseppe è una delle frequentazioni più chiacchierate dell’attuale stagione di Uomini e Donne. I due protagonisti del trono over si stanno conoscendo da diverse settimane ma manca sempre qualcosa per fare quello step in più. Manca da parte di Giuseppe, poiché la dama ha dimostrato ampiamente di essere molto coinvolta da lui e di essere pronta anche a lasciare il programma.

La situazione sembra aver raggiunto una fase di stallo, ma nelle ultime registrazioni ci sarà un colpo di scena. Sabrina sembrerà sempre più decisa a mettere un punto alla frequentazione con Giuseppe, dal momento in cui quest’ultimo continua a negarle la famosa ‘esclusiva’. Nello specifico, il cavaliere non è pronto a relazionarsi solo con lei ma è aperto a nuove conoscenze.

Una condizione che non starà più bene alla dama che, nella registrazione tenutasi il 4 marzo, ha sì ammesso di essersi innamorata di Giuseppe, aggiungendo però di aver deciso di chiudere ogni contatto con lui. A tal punto da bloccare il suo numero sul cellulare. Un gesto forte, quello di Sabrina, che inizierà anche a frequentare un altro cavaliere, Alessio, a dimostrazione della sua volontà di voltare pagina. O forse no?

I due hanno fatto un’esterna con le telecamere e, secondo Giuseppe, potrebbe essere stata una mossa di Sabrina per farlo ingelosire. Quel che è certo è anche il cavaliere non se ne starà con le mani in mano e, come riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha iniziato ad uscire con un’altra donna. Addio definitivo tra Sabrina e Giuseppe o il pubblico dovrà aspettarsi nuove sorprese?