Uomini e Donne, chi è il cavaliere Marco: è già famoso

Marco Spagna è un nuovo cavaliere della stagione 2023/24 di Uomini e Donne, ma in passato ha partecipato già a un noto format.

La nuova edizione di Uomini e Donne ha visto la presenza in studio di nuovi protagonisti del trono Over e tra questi c’è Marco Spagna. Il cavaliere, seduto per la prima volta quest’anno nel parterre, sta facendo parlare di sé per la frequentazione con la dama Jasna Amodei. Nell’ultima puntata del dating show andata in onda martedì 17 ottobre, Marco è stato tra i protagonisti invitati al centro studio, dove ha annunciato di continuare la conoscenza della dama in esclusiva.

Il cavaliere e la dama del programma di Maria De Filippi infatti escono insieme ininterrottamente da ben 3 settimane. A quanto pare l’uomo però è un volto già noto in tv. Infatti ha partecipato ad una trasmissione famosa circa 10 anni fa ma in pochi se lo ricorderanno.

Chi è Marco Spagna e dove lo abbiamo già visto prima di Uomini e Donne

Marco Spagna è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne. In studio, fin dall’inizio della stagione, ha iniziato a conoscere la dama Jasna. Una relazione importante dalla quale è scaturito anche un bacio. Marco in realtà è una vecchia conoscenza della trasmissione di Maria De Filippi.

Infatti ha partecipato al format di qualche anno fa, chiamato ‘Ragazzi e Ragazze’. L’uomo, ai tempi, è uscito assieme a Vanessa Mancini e la loro relazione fuori dal programma è durata 7 anni. Lo ha ricordato proprio il cavaliere nella puntata passata, esclamando: “Uomini e Donne funziona davvero”. Il cavaliere ha deciso di rimettersi in gioco quest’anno prendendo parte così alla nuova stagione del dating show, dopo l’esperienza passata. Al centro studio, tuttavia la decisione di Marco di conoscere in esclusiva Jasna ha scatenato diverse polemiche. Sono infatti intervenute diverse dame del parterre a dichiarare che Marco aveva lasciato loro il numero o aveva accettato di uscire con loro, facendo così apparire poco veritiere le parole del cavaliere.

Per convincere la donna della sincerità delle sue parole, l’uomo le ha regalato un mazzo di fiori. “Già da un paio di settimane lei mi aveva detto “non esco con nessun altro”. Dunque lei mi stava dicendo di non uscire con nessun’altra, praticamente. Orientativamente questo è successo. Però io sono uscito con Manuela, mentre uscivo con lei. Con Jasna ci siamo baciati, è venuta a Salerno. Quello che è successo ieri con Manuela, ha fatto arrabbiare Jasna. Lei voleva chidere con me. Ieri era molto agguerrita. Quello che voglio dire è… Possiamo provare a uscire soltanto io e te, se ti va bene.”

Nonostante l’intervento delle altre dame, che hanno messo in discussione l’interesse dell’uomo nei confronti della dama, Jasna ha deciso comunque di accettare la sua proposta e hanno ballato insieme. A questo punto non ci resta che vedere come andranno a finire le cose tra di loro. Dal suo profilo Instagram si possono apprendere diverse informazioni sul suo conto. Il profilo conta oltre 6300 followers. Sui suoi social ufficiali si legge infatti che si divide tra Roma e Salerno. E’ uno psicologo, appassionato di tatuaggi e amante dei cani.