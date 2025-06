Nail art, il color tiffany è di tendenza per tutta l’estate

Il color tiffany è il colore di tendenza per l’estate 2025. Lasciati ispirare da queste idee per la tua nail art!

Con l’arrivo della calda stagione, le tendenze unghie si fanno più colorate, accese e vivaci. I colori eccentrici non mancano di certo, anche se per quest’estate saranno di tendenza anche i colori neutri, come il nude, e il bordeaux, colore spesso associato all’autunno.

La nail art verde acqua si fa spazio tra le tendenze beauty dell’estate 2025. Ecco alcune idee da cui prendere ispirazione per le tue unghie color tiffany di tendenza!

Unghie tiffany di tendenza: le idee da cui prendere ispirazione per l’estate 2025

Il verde acqua con qualche accenno di azzurro è il colore protagonista di questa calda stagione. Conosciuto semplicemente con il nome di “Tiffany”, è una nuance elegante, femminile e perfetta per tutte le età.

Unghie tiffany di tendenza: le idee da cui prendere ispirazione per l’estate 2025 – Pourfemme.it – Fonte foto Pinterest

Se non sai come realizzare la tua prossima nail art, di seguito potrai trovare alcune idee da cui prendere ispirazione.

French manicure color tiffany

Se desideri dare un tocco di eleganza alla tue unghie senza stravolgerle, opta per un french manicure semplice ma d’effetto. Al posto della classica lunetta bianca, potrai utilizzare lo smalto o il gel color Tiffany. Un’idea perfetta per unghie squadrate sia lunghe che corte!

Il french manicure può essere realizzato anche in casa, non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo come poterlo realizzare passo dopo passo.

Decorazioni floreali e strass

Per un tocco in più alla tua nail art puoi applicare delle decorazioni floreali su alcune unghie e scegliere una colorazione più chiara così da creare un contrasto sofisticato. Per un effetto ancora più strepitoso, ti consigliamo di realizzare i fiori della stessa tonalità delle unghie, quindi color tiffany, direttamente con il gel e un pennellino sottile! Decorali con dei piccoli strass così da renderli ancora più belli.

Effetto marmo

Questa è una tendenza che sta prendendo sempre più piede nel mondo della nail art. L’effetto marmo color tiffany è estremamente chic, perfetto per chi desidera una nail art originale, creativa e allo stesso tempo elegante e sofisticata.

Finish opaco

Torna tra i tend il finish opaco, ideale per chi desidera dare un tocco originale alla sua nail art. Perfetto sia su unghie monocolore che fantasie a onde che ricordano proprio il mare.

Nuance abbinante

Sfoggia le tue unghie color tiffany con altre nuance di tendenza: dal lilla al rosa, passando per il fucsia, sono tante le colorazioni che puoi abbinare al verde acqua. Otterrai una nail art luminosa, vivace e colorata!