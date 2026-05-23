Addio a Carlo Petrini: l’eredità del fondatore di ‘Slow Food’ e ‘Terra Madre’ per un cibo buono, pulito e giusto

Una sedia vuota a tavola pesa più del silenzio: con Carlo Petrini perdiamo una voce che sapeva unire appetito e coscienza. Il suo invito era semplice e rivoluzionario: guardare il piatto e vedere il mondo, le persone, i suoli, le stagioni. Non servono altoparlanti per sentirlo ancora.

Se ne va molto più di un gastronomo. Chi ha incontrato Carlo Petrini, o anche solo le sue idee, ricorda una stretta di mano franca e una domanda diretta: “Cosa mangi, e da chi lo compri?”. Era un modo gentile per chiedere chi vogliamo essere. Io ci ho pensato spesso al mercato, davanti a un pane profumato: il profumo finisce in un giorno, la scelta resta.

Nella sua Bra, tutto partiva dalla concretezza. Una trattoria, una piazza, il tempo di ascoltare un coltivatore. Da lì è cresciuto un movimento che ha rivendicato la lentezza come atto politico. Non la nostalgia delle nonne, ma il diritto di dare valore a ogni passaggio della filiera. Senza retorica.

Poi, a metà strada, è arrivato il cuore della sua lezione: il cibo deve essere buono, pulito e giusto. Tre parole cucite insieme perché nessuna, da sola, basta. Il “buono” non è capriccio da gourmet: è cultura del gusto, stagionalità, maestria. Il “pulito” è rispetto per biodiversità, suoli, acqua, clima. Il “giusto” è dignità del lavoro, prezzo equo, comunità che restano vive.

Che cosa resta: le cose concrete

Carlo Petrini ha fondato Slow Food negli anni Ottanta, poi ne ha fatto un’associazione internazionale con un manifesto firmato nel 1989. Ha acceso a Torino il Salone del Gusto, che si è intrecciato con Terra Madre dal 2004: una rete di migliaia di comunità del cibo in oltre 150 Paesi. In mezzo, un atto visionario: l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004), che ha formato nuove figure capaci di tenere insieme agronomia, antropologia e impresa. Oggi i suoi laureati lavorano in aziende agricole, mense pubbliche, istituzioni, media.

Con i Presìdi Slow Food, sono state sostenute centinaia di produzioni a rischio: formaggi a latte crudo, antichi grani, legumi dimenticati, mieli rari. Non folklore, ma filiere vive, contratti più trasparenti, laboratori che non hanno chiuso. Le idee sono entrate anche nelle città: mercati contadini, gruppi di acquisto, mense che riducono lo spreco alimentare, progetti di educazione al gusto nelle scuole. E, fuori dall’Europa, orti scolastici e comunitari che legano sovranità alimentare e dignità.

Un’eredità che parla al futuro

Oggi la crisi climatica cambia calendari e raccolti. Qui l’eredità di Petrini è bussola più che bandiera. Chiede di premiare chi rigenera i suoli, chi lavora in agricoltura contadina, chi coltiva varietà resilienti. Chiede politiche pubbliche che orientino la spesa verso filiere corte, trasporto meno impattante, economia circolare in trasformazione e packaging. Non è romanticismo: è strategia.

C’è anche un metodo. Ascoltare i produttori prima dei consulenti. Misurare gli impatti, non le intenzioni. Condividere conoscenza: ricette, tecniche, errori. E tornare alla convivialità come strumento civile: a tavola si negoziano differenze, si educa il palato, si impara a dire “basta” quando il prezzo è troppo basso per essere onesto.

Molte cose restano da verificare, altre da inventare. Non abbiamo dati certi su tutto, e va bene così: l’onestà è parte del patto. Ma abbiamo già prove solide che la qualità può camminare insieme alla giustizia, se impariamo a scegliere con cura.

Forse l’immagine giusta è questa: una mano che pianta un seme e non ha fretta. L’abbiamo vista tante volte con Petrini. La domanda ora è nostra: quale campo vogliamo coltivare, ogni giorno, con la semplice azione di fare la spesa e sedersi a tavola?