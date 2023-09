Un’esperienza unica per grandi e piccini: si trova in Italia il “Giardino delle zucche” più grande d’Europa, tutte le novità di quest’anno

Il “Giardino delle zucche” è un evento da non perdere. Si trova in Italia e promette grandi sorprese. Ecco tutti i dettagli.

Halloween è sempre più vicino. Fino a qualche anno fa, si trattava di una festa poco sentita in Italia. Adesso, però, la situazione è completamente cambiata. Anche gli adulti traggono grande piacere dal decorare la casa con accessori a tema. Inoltre, i bambini si possono mascherare e gustare dolcetti deliziosi.

Per chi volesse vivere un’esperienza diversa, c’è un evento, chiamato il “Giardino delle zucche”, disponibile dal 22 Settembre 2023, che promette di far vivere momenti indimenticabili. Le vere protagoniste sono le zucche che donano all’ambiente un’atmosfera ricca di fascino. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, non fa altro che attirare un numero sempre maggiori di visitatori.

Il “Giardino delle zucche” si trova in Italia ed è tutto da scoprire: le novità del 2023

In Italia c’è un evento a tema Halloween che, a partire dal 22 Settembre, sarà pronto a regalare emozioni uniche. Si tratta del “Giardino delle zucche”, ideato da Emily Turino. Negli ultimi sei anni, è riuscita a realizzare scenari sempre nuovi, dove l’amore per le zucche e per la magia l’ha fatta da padrone. Questa settima edizione, stando alle sue parole, non sarà da meno. Anzi, ci saranno delle novità imperdibili.

Ci sono circa 90mila esemplari piantati, appartenenti a ben 58 specie diverse. Inoltre, l’atmosfera è resa ancora più inimitabile dalla presenza ci serre, laboratori e camioncini rossi. L’iniziativa vuole permettere a tutti di vivere un’esperienza sensoriale senza precedenti, dove la vista, il gusto e l’olfatto avranno un ruolo centrale.

Ci sarà modo di assaggiare pietanze a base di zucca, come gnocchi, pizza e polpette. I palati più golosi potranno deliziarsi con dolci a tema, biscotti appetitosi e bevande mai assaggiate prima. I più piccoli impareranno a mangiare cibi diversi e a sperimentare combinazioni insolite.

Inoltre, in occasione della settima edizione, è stata introdotta un’attrazione completamente dedicata agli adulti. Porta il nome di Hauted Corn Maze che, in italiano, significa labirinto infestato. Il percorso, completamente a tema horror, è costituito da un labirinto di mai davvero complesso. Le pareti sono alte circa tre metri e, al suo interno, vengono riprodotte alcune scene cinematografiche, diventate ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati. I bambini, al contrario, possono trascorrere il tempo nella fattoria didattica e scegliere la loro zucca da decorare.

Per visitare il “Giardino delle zucche” non bisognerà andare molto lontano. L’evento, infatti, si tiene a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Sul sito ufficiale, nella sezione Come raggiungerci, in base al luogo di provenienza, ci sono tutte le indicazioni stradali del caso. Inoltre, sarà anche possibile acquistare i biglietti.