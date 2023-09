Un’app per sentirsi più sicure in strada da sole: tutte le funzioni

Arriva un’app innovativa di quattro studenti catanesi finalizzata a incrementare la sicurezza delle ragazze che girano da sole in città.

Ha vinto il terzo premio della Start Cup Catania 2021 e nasce dalla creatività e sensibilità di quattro studenti universitari di Catania il software “Guardian – Safely Around” . Si tratta di un’app ideata per garantire sicurezza alle donne che viaggiano e si spostano da sole, consigliando la scelta di strade meno “pericolose” e individuando i luoghi migliori della città.

L’idea è nata da un fortuito salvataggio di un gruppo di giovani donne in via Gemellaro a Catania, una delle aree più affollate e frequentate per quanto riguarda la movida. Antonio Leonardi, Salvatore Crocellà, Federico Jelo, Enrico Lombardo hanno così pensato di elaborare un progetto che ha poi avuto ampio successo.

Secondo una recente indagine di Numbeo la città di Catania sarebbe la quarta più pericolosa d’Europa e la città percepita come la più pericolosa in Italia con un indice di criminalità pari a 64,82, risulterebbe inoltre al 50° posto nella classifica mondiale. L’app rappresenta dunque un aiuto per coloro che, in sicurezza, desiderano fruire dei servizi e della bellezza della città di Catania.

Le caratteristiche dell’app

L’applicazione Guardian Safely Around è scaricabile gratuitamente dal proprio smartphone e basterà seguire le indicazioni perché è particolarmente intuitiva, ha una grafica semplice e moderna che permette a chiunque di raggiungere la propria destinazione evitando pericoli.

Presenta la geolocalizzazione della posizione e il controllo degli indici di sicurezza, la rilevazione del pericolo e la successiva chiamata alle autorità competenti o ai cosiddetti Guardiani già precedentemente scelti dall’utente in caso di bisogno.

Si tratta di un programma articolato che permette all’utente, tramite la fruizione di un’applicazione mobile, di segnalare eventuali situazioni di pericolo reali o percepite. Il sistema Guardiano combina la Machine Learning con ulteriori tecnologie in grado di registrare l’aumento di pericolo percepito e di intervenire tempestivamente con un servizio di chiamata rapida.

Con l’acquisto di un device esterno l’utente ha inoltre la possibilità di migliorare la sua esperienza attraverso una dettagliata profilazione delle sue consuete abitudini e di conseguenza ad una migliore rilevazione del pericolo percepito. Inoltre è possibile cercare un percorso suggerito che viene generato attraverso i feedback degli utenti e gli indici di luminosità della strada, traffico e numero di attività commerciali.

Le operazioni di controllo vengono invece rilevate esclusivamente dai Guardiani o dalle forze dell’ordine che avranno la possibilità di osservare la posizione in tempo reale quando la protezione è attiva, dei loro protettori (solo in caso di Guardiani) e riceveranno una notifica continuata in caso di segnalazione di pericolo manuale o automatica.