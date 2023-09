Un pomodoro per far splendere pelle e capelli: il segreto di bellezza della nonna lo trovi in frigo a costo zero

Per far splendere pelle e capelli non sempre è necessario ricorrere a costosi prodotti di cosmesi. Basta un pomodoro!

Per la bellezza di pelle e capelli si provano spesso prodotti di farmacia o di cosmesi. Non si può dire di certo che questi non siano efficaci, ma magari possono essere troppo costosi oppure contenere degli ingredienti chimici che non sempre fanno proprio bene. In alternativa, si possono provare anche dei rimedi naturali, i cosiddetti segreti di bellezza della nonna. Uno di questi consiste nell’usare un alimento che quasi sicuramente si ha in frigo: il pomodoro.

Come usare il pomodoro per far splendere pelle e capelli

Per far splendere pelle e capelli si può usare il succo di pomodoro che è davvero portentoso grazie alle sue proprietà. Ideale sia contro la pelle secca e disidratata che per i capelli sfibrati: utilizzarlo è semplicissimo e non ci costerà nemmeno un soldo. Un rimedio della nonna che tutti dovremmo provare.

Si può ricavare il succo semplicemente frullando un pomodoro maturo e aggiungendo un cucchiaio di oliva. Il composto così creato può essere applicato sul viso e lasciato in posa per 15 minuti. La pelle risulterà subito splendente e idratata. Questo perché il pomodoro idrata, nutre e purifica. Oltre al succo si possono strofinare delle fette di pomodoro sul viso e sciacquare poi con acqua tiepida. In questo modo l’ortaggio agisce come tonico rinfrescante. Quanto al resto del corpo, il pomodoro può essere applicato anche sulle mani per renderle più morbide.

Il succo di pomodoro è perfetto anche nel caso di pori dilatati. Basterà mischiarlo con limone o lime e applicato per circa 15 minuti nelle zone interessate. Si può creare anche un altro ottimo detergente mescolando succo di pomodoro e latte e lasciar agire per qualche minuto. Infine il pomodoro è ottimo anche per rendere la chioma più lucente e nutrita. Basterà usare il succo di pomodoro sui capelli per dare nutrimento ai capelli secchi e alleviare il prurito del cuoio capelluto, anche quando si hanno problemi di forfora.

Per capelli secchi e crespi si può preparare una semplice maschera mescolando il pomodoro con yogurt e olio di oliva o di mandorle dolci. Quindi lasciare agire per circa mezz’ora e ripetere almeno ogni due settimane. Ecco allora che un ingrediente molto usato nella cucina italiana per preparare sughi o insalate, può essere utilizzato anche come segreto di bellezza per rendere in poco tempo e praticamente a costo zero più belli la pelle del viso, del corpo e i capelli.