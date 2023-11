Un mese a Natale e qualche chilo da smaltire: ecco la dieta pre-feste per arrivare in forma al periodo fatidico

Dieta pre-natalizia? Ecco come perdere qualche chilo in eccesso prima delle festività natalizie: manca solo un mese al Natale.

Se prima di Natale avete il desiderio di perdere qualche chilo allora ecco per voi la dieta pre-feste che vi farà smaltire tutti i chili in eccesso. Arrivare in forma al periodo fatidico non deve essere semplice, ma per non accumulare peso è meglio prevenire.

Manca poco più di un mese all’arrivo delle feste di Natale e tra aperitivi, brindisi di auguri, pranzi e cene, il cibo da assumere, e le calorie, saranno sicuramente tanti. Se siete già fuori forma, con qualche chiletto in eccesso, potrebbe essere molto utile seguire una dieta pre-natalizia: ecco di cosa si tratta e come fare per arrivare in forma prima delle feste.

Dieta pre-natalizia: come arrivare alle feste di Natale in forma e perdere qualche chilo in eccesso

Manca davvero poco all’arrivo del Natale e quindi questo è il momento giusto per pensare a una dieta pre-natalizia. Preparare il corpo ai prossimi giorni potrebbe essere davvero utile per godersi con maggiore leggerezza i prossimi pranzi e cene. Le cosiddette “abbuffate natalizie” possono essere un vero problema per chi non vuole prendere chili, perché potrebbe vanificare gli sforzi fatti fino a quel momento. Ecco allora come porre rimedio prevenendo il peggio, decidendo di godervi le feste senza troppe preoccupazioni.

Quello che non ha tanto senso è sicuramente perdere tanti chili prima di Natale per poi rimetterli durante le feste. E’ meglio fare un’alimentazione sana ed equilibrata sempre, concedendosi qualche sfizio per le feste. Sicuramente per chi segue un regime alimentare ogni giorno, una fetta di panettone, o il tacchino non saranno un problema! Ecco allora qualche consiglio utile. Innanzitutto nei giorni prima delle feste potreste alleggerire i pasti, ma non digiunare. Prediligere quindi frutta, verdito e proteine e limitare l’assunzione si carboidrati una sola volta al giorno: quindi solo a pranzo o a cena.

Prima di Natale può essere saggio evitare gli alcolici, in vista dei brindisi che si faranno durante le feste. Prediligere poi cibi che aiutano ad assorbire i grassi e hanno un potere saziante e antiossidante come la zucca, il cavolo, e gli agrumi. Mangiare legumi, cereali meglio se integrali, carne bianca, pesce azzurro, formaggi leggeri e assumere fermenti lattici che aiutano a digerire.

Da bandire, almeno prima delle feste, sono i dolci. Al massimo se proprio volete concedervi un peccato di gola preferite cioccolato fondente, un pezzetto, dall’85% in su. Bere molta acqua, con tisane senza zucchero, può essere utile per eliminare le tossine. Non dimenticare gli allenamenti, da fare anche durante le feste di Natale senza scuse!