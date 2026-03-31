Un bicchiere di vino a tavola sì… ma meglio il bianco o il rosso?

Ma spesso si trascura un dettaglio che può fare la differenza, soprattutto quando si sta attenti alla linea. Perché il vino, si sa, fa bene al cuore e all’umore, ma le calorie non sono tutte uguali. E poi c’è l’abbinamento: sbagliare il vino con il cibo può rovinare entrambi.
Calorie, un confronto che non è solo numeri
In media, un bicchiere di vino bianco secco (150 ml) contiene tra le 120 e le 140 calorie. Un rosso, a parità di quantità, si aggira intorno alle 140-160. La differenza è minima, ma il discorso cambia con il tipo: i vini dolci arrivano anche a 200 calorie a bicchiere, e spesso si bevono con più leggerezza di quanto si creda.
Il bianco, servito più freddo, tende a essere bevuto più lentamente, mentre il rosso a temperatura ambiente invita a sorsi più ampi. Il vero segreto, però, è non demonizzare né l’uno né l’altro: l’importante è la quantità. Un bicchiere al giorno, di qualsiasi colore, ha effetti positivi. Due iniziano a farsi sentire, tre diventano un pasto.
Bianco o rosso? Dipende da cosa c’è nel piatto
La scelta migliore, a tavola, è quella che accompagna il cibo senza coprirlo. Il pesce, le verdure, i piatti leggeri chiedono un bianco fresco, magari un Vermentino o un Falanghina. La carne, i formaggi stagionati, i sughi strutturati stanno meglio con un rosso, come un Chianti o un Barbera. Ma c’è una regola non scritta che vale più di tutte: il vino giusto è quello che piace a chi lo beve. Se a cena si preferisce il rosso anche con il pesce, non c’è reato.
L’importante è non esagerare, e ricordarsi che il bicchiere, alla fine, deve essere un piacere, non un peso. E se si sgarra con il dolce, un passito vale la pena, calorie o no. Alla fine, il vino migliore è quello che ti fa compagnia senza farti pentire.