Un bicchiere di vino a tavola sì… ma meglio il bianco o il rosso?

A tavola, il vino è quasi un rito. C’è chi non rinuncia al rosso, corposo, che chiede tempo. C’è chi preferisce la freschezza di un bianco, più immediato. La scelta non è solo questione di gusto: dipende dal piatto, dal momento, dalla compagnia.

Ma spesso si trascura un dettaglio che può fare la differenza, soprattutto quando si sta attenti alla linea. Perché il vino, si sa, fa bene al cuore e all’umore, ma le calorie non sono tutte uguali. E poi c’è l’abbinamento: sbagliare il vino con il cibo può rovinare entrambi.

Calorie, un confronto che non è solo numeri

In media, un bicchiere di vino bianco secco (150 ml) contiene tra le 120 e le 140 calorie. Un rosso, a parità di quantità, si aggira intorno alle 140-160. La differenza è minima, ma il discorso cambia con il tipo: i vini dolci arrivano anche a 200 calorie a bicchiere, e spesso si bevono con più leggerezza di quanto si creda.

Il bianco, servito più freddo, tende a essere bevuto più lentamente, mentre il rosso a temperatura ambiente invita a sorsi più ampi. Il vero segreto, però, è non demonizzare né l’uno né l’altro: l’importante è la quantità. Un bicchiere al giorno, di qualsiasi colore, ha effetti positivi. Due iniziano a farsi sentire, tre diventano un pasto.

Bianco o rosso? Dipende da cosa c’è nel piatto

La scelta migliore, a tavola, è quella che accompagna il cibo senza coprirlo. Il pesce, le verdure, i piatti leggeri chiedono un bianco fresco, magari un Vermentino o un Falanghina. La carne, i formaggi stagionati, i sughi strutturati stanno meglio con un rosso, come un Chianti o un Barbera. Ma c’è una regola non scritta che vale più di tutte: il vino giusto è quello che piace a chi lo beve. Se a cena si preferisce il rosso anche con il pesce, non c’è reato.

L’importante è non esagerare, e ricordarsi che il bicchiere, alla fine, deve essere un piacere, non un peso. E se si sgarra con il dolce, un passito vale la pena, calorie o no. Alla fine, il vino migliore è quello che ti fa compagnia senza farti pentire.