Twitter, la decisione di Elon Musk non piace a nessuno: anche se è temporanea

Elon Musk continua a far parlare di sé. Il Ceo di Twitter, Tesla e Space X ha annunciato una grossa novità.

#Twitterdown e RIP Twitter hanno iniziato a fare tendenza quando gli utenti frustrati si sono trovati di fronte a un messaggio che diceva “Limite di velocità superato. Attendere alcuni istanti e riprovare”. Alle persone che cercavano di entrare su Twitter, è stato detto che avrebbero dovuto accedere ad un altro account per visualizzare i tweet, in quella che Musk ha definito una “misura di emergenza temporanea”.

Da quando l’imprenditore ha acquistato il social per 44 miliardi di dollari nell’ottobre dello scorso anno, ha effettuato una serie di rinnovamenti che hanno cambiato il modo in cui viene utilizzata l’app. Sebbene il miliardario abbia apportato dozzine di modifiche a Twitter, sono state in gran parte estetiche.

Twitter, cosa cambia a partire da ora

I cambiamenti hanno principalmente influenzato l’aspetto della piattaforma, portando ad una riduzione del suo utilizzo. Nel maggio 2023, il numero medio di tweet mensili dei principali utenti è diminuito di circa il 25%, a seguito dell’acquisizione.

Ora, l’ultima novità di Musk arriva dopo un’altra interruzione a febbraio, quando molti utenti non sono stati in grado di twittare, seguire account o accedere ai loro messaggi diretti, poiché la piattaforma era afflitta da problemi tecnici diffusi. Infatti, successivamente all’acquisto di Twitter, Musk aveva licenziato circa l’80% dei suoi 8.000 dipendenti globali e ha ammesso che la piattaforma ha perso gran parte delle sue funzionalità.

Ha anche supervisionato la demolizione delle vecchie “spunte blu”, che verificavano l’identità di un utente e che sono state sostituite da un abbonamento a pagamento chiamato Twitter Blue. Personaggi e celebrità di alto profilo hanno affermato che la mossa lascia la piattaforma aperta a impostori e disinformazione.

Di recente, Musk ha affermato che Twitter sta temporaneamente limitando il numero di tweet che le persone possono leggere in un giorno, poiché migliaia di utenti hanno segnalato problemi di accesso al sito. Il Ceo ha annunciato che gli account verificati saranno limitati a leggere 6.000 post al giorno.

Gli account non verificati potranno leggere solo 600 post al giorno e quelli nuovi saranno limitati a soli 300 al giorno. Anche se non è stato specificato quando avverrà, in un tweet successivo, il miliardario ha aggiunto: “I limiti aumenteranno presto a 8.000 per i verificati, 800 per i non verificati e 400 per i nuovi non verificati”. Ha poi precisato che Twitter ha imposto il limite temporaneo per “affrontare livelli estremi di scraping dei dati e manipolazione del sistema”.