Tutto sui fermenti lattici: cosa sono, come agiscono e quando assumerli

I fermenti lattici sono molto utili per stabilire un equilibrio sano della flora intestinale e diversi benefici per la salute.

Il nostro corpo possiede sistemi sofisticati per regolare i suoi equilibri interni e mantenere una buona salute e garantire un benessere generale. Esso è dotato di tutti gli elementi necessari, ed è in grado di riconoscere cambiamenti nelle sue funzioni e nei sistemi, e di intraprendere spesso in autonomia azioni per ripristinare l’equilibrio e risolvere possibili problemi e/ o lanciare allarmi di avvertimento.

Per questo è necessario fornire all’organismo le risorse necessarie di cui ha bisogno, in modo equo ed equilibrato, attraverso abitudini salutari, sia alimentari che mentali e fisiche. I componenti già presenti nel nostro corpo, che svolgono funzioni fondamentali sono tantissimi, e ognuno ha un ruolo ben preciso. A questo proposito, tra i fondamentali troviamo il ruolo che ricoprono i fermenti lattici.

Fermenti lattici. Cosa sono?

Quando si parla di fermenti lattici “vivi”, noti anche come probiotici, ci si riferisce generalmente a microrganismi vivi, che forniscono al corpo una serie di benefici per la salute. Gli stessi batteri “buoni” sono contenuti naturalmente nel nostro tratto gastrointestinale e hanno una funzione essenziale, ovvero quella di mantenere il giusto equilibrio all’interno di tutto il sistema digestivo.

I fermenti lattici all’interno del corpo, vengono assimilati grazie alla fermentazione dei carboidrati presenti soprattutto nei latticini e altri alimenti, ma possono anche essere anche introdotti attraverso alcuni integratori alimentari. Nonostante questa sia la definizione più vicina ai fermenti lattici, quelli che sono effettivamente utili all’uomo e migliori di altri sono soprattutto quelli che appartengono alla categoria dei Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcusm e una specie di Streptococcus.

Come agiscono?

I fermenti lattici probiotici aiutano a mantenere un ambiente ottimale nel tratto gastrointestinale promuovendo la crescita di batteri “buoni”, inibendo di conseguenza la crescita di organismi dannosi. Contribuiscono a migliorare la digestione e ridurre disturbi gastrointestinali, rafforzando il sistema immunitario, in questo modo possono anche aiutare a ridurre i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile (IBS), migliorando la tolleranza al lattosio e aiutando a prevenire e ridurre possibili infezioni urinarie e/o infiammazioni intestinali.

In quali casi è importante assumerli?

La flora batterica intestinale è anche in grado di sintetizzare una vasta quantità di elementi nutrizionali essenziali come ad esempio la biotina (vitmina H o B8), vitamina B12, K12, ecc. Questi fermenti sono considerati un’ottima soluzione per alleviare i sintomi da intolleranza al lattosio, contro la diarrea da virus e quella “del viaggiatore”, rinforzamento delle difese immunitarie intestinali, sono utili contro le malattie intestinali infiammatorie, Helicobatter Pylori, prevenzione del tumore al colon, colesterolo alto, stitichezza cronica, vaginite batterica, infezioni alle vie urinarie, ecc.