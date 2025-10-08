Tutto il sapore della pizza, ma senza impasto | provola top!

Provola alla pizzaiola: tutto il sapore della pizza ma senza impasto, un piatto top, gustoso e sbrigativo a prova di scarpetta, ideale per sorprendere!

Hai presente quei giorni in cui hai voglia di qualcosa di buono, ma non di metterti a impastare, aspettare, stendere, cuocere? Ecco, questa provola alla pizzaiola è la risposta perfetta! Riesce a conquistarti con tutto il gusto della pizza grazie alla perfetta combo di pomodoro, basilico e mozzarella filante, ma senza toccare farina o lievito. È il piatto che preparo quando ho voglia di qualcosa che sia semplice ma anche delizioso, diciamo pure quando voglio fare presto presto, per godermi il meritato relax di fine giornata. Fidati, è una bomba di sapore pronta in pochissimi minuti, che ti salva ogni cena!

Prova solo ad immaginare quanto può essere deliziosa una semplice provola alla pizzaiola. Già ti sto immaginando mentre come me, inizi a vedere il sughetto sfrigolare, profumato con tanto basilico e la provola che inizia a sciogliersi piano piano e diventa cremosa e filante. Tu nel frattempo sei già lì, con il pane in mano, pronta per la scarpetta più goduriosa di tutti i tempi. Beh credimi, una di quelle ricette che piacciono sempre, anche ai più difficili e poi è talmente facile, che ti sembrerà quasi di stare al ristorante eppure l’avrai fatta tu con tutte le comodità di casa, magari pure in pigiama, più bello di così!

Provola alla pizzaiola: la ricetta salva cene che stavi aspettando!

Insomma, questa si che è una ricetta che si prepara in un attimo e con ingredienti che sicuramente hai già in casa. Pomodoro, aglio, basilico e provola, giusto 4 cose semplici, ma insieme fanno un capolavoro. Allora dai, allaccia il grembiule e preparati a sentire profumo di pizza senza impastare nemmeno un grammo di farina e vedrai che successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per la Provola alla pizzaiola

Per 4 persone

700 g di provola affumicata fresca

500 g di pomodori pelati

1 spicchio di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

1 peperoncino (facoltativo)

1 ciuffo di basilico

Come si prepara la Provola alla pizzaiola