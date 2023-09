Tutti stanno mettendo una foglia d’alloro in camera da letto: il motivo sorprendente

Una foglia di alloro in camera da letto: ecco perché molti stanno provando questo antico trucco, cosa c’è da sapere.

Sono molte le erbe aromatiche che fanno parte della nostra vita e che conosciamo e amiamo. Pensiamo a quelle che usiamo spesso in cucina, come il basilico, e delle quali non potremmo fare a meno per insaporire i nostri piatti in modo eccezionale. Sappiamo anche che molte di queste hanno una serie di proprietà benefiche anche per quanto riguarda la cura del corpo, della pelle e dei capelli. Di recente, invece, molti stanno sperimentando un trucchetto particolare per un motivo straordinario: tenere alcune foglie di alloro in camera da letto. Per quale ragione? Questa pianta ci accompagna fin da tempi antichissimi ed è apprezzata per le sue eccezionali qualità. A quanto pare, però, c’è più di una ragione per tenerne un po’ in casa e, in particolare, dove dormiamo. Ecco i dettagli.

Foglie d’alloro in camera da letto: perché tutti stanno usando questo metodo

Per capire quanto questa pianta sia celebre e apprezzata, pensiamo, ad esempio, al fatto che le moderne coroncine di laurea vengono realizzate proprio con l’alloro. Così come, un tempo, corone delle stesse foglie si usavano per celebrare i vincitori di competizioni sportive, gli eroi e così via. Inizia a diventare chiaro il motivo per cui, alcuni, scelgono di tenere questa pianta o, almeno, qualche foglia, in casa e in modo particolare in camera da letto.

Secondo antiche credenze, infatti, l’alloro ha la capacità di attrarre successo e abbondanza. Non solo in campo sportivo, ma anche per quanto riguarda il lavoro e la famiglia, così come nelle finanze. Questo semplice metodo di buon auspicio prevede di sistemare una manciata di foglie in una ciotola o un barattolo di vetro da posizionare sul comodino o sul davanzale. L’importante è che l’aroma si diffonda per bene e, di conseguenza, andare a sostituire l’alloro con frequenza settimanale quando inizia a deperire.

Al di là delle credenze che riguardano la convinzione che possa attirare fortuna e abbondanza, l’alloro è un ottimo alleato per un riposo sereno. Favorisce, infatti, il rilassamento e aiuta a contrastare lo stress e il nervosismo. Ecco dunque che molti scelgono di unire “l’utile al dilettevole” e tenere le foglie di questa straordinaria pianta in casa (o in camera da letto, in particolare).