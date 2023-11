Tutti passano alla dieta mono: non è solo una moda ma funziona davvero “Ti trasforma”

La dieta mono, che consiste nel mangiare un solo cibo per un periodo prolungato, non è solo una moda ma un regime che funziona. Ecco perché.

Nella giungla di diete e regimi alimentari che si impongono ogni anno, c’è anche la dieta mono. Un approccio dietetico diverso perché consiste nel mangiare un solo cibo per un periodo prolungato.

Questo con lo scopo di evitare i cibi spazzatura ed elaborati, consumando maggiormente cibi integrali e sani. Durante la dieta è necessario anche bere molta acqua. In soli 5 giorni questa dieta riesce a trasformare colui che la fa. Ecco perché.

Dieta mono: un esempio di menu e benefici

Nella dieta mono è necessario consumare un solo cibo al giorno. Ecco un esempio di menu di 5 giorni. Durante il primo giorno, ad esempio, si può mangiare del mais bollito per tutta la giornata. Questa può sembrare una scelta curiosa ed in effetti lo è. A coloro a cui piace il mais può andare bene e riuscire a superare la giornata sazi e soddisfatti, bevendo ovviamente il giusto quantitativo giornaliero di acqua.

Il secondo giorno si può dedicare al consumo esclusivo di un certo frutto, ad esempio la mela. In questo caso, però, facilmente ci si può stufare e sentirsi poco energici. Il terzo giorno può essere dedicato al consumo di una proteina, ad esempio le uova. Queste sono molto versatili e possono essere consumate ad esempio sode. Se piacciono, non destano problematiche. Inoltre sono utili anche per chi pratica palestra. Il quinto giorno si può mangiare un’altra fonte proteica: la carne. Un esempio è il petto di pollo che, però, senza l’accompagnamento di un contorno, può risultare poco soddisfacente.

Infine il quinto giorno può essere dedicato alle verdure bollite. Di queste ne servono abbondanti porzioni per sentirsi sazi. Dunque questo è l’approccio tipo della dieta mono: mangiare ogni giorno un solo alimento. I risultati, in pochi giorni, sono incoraggianti: circa 2 kg di peso persi. Ma più che la perdita di peso, la dieta mono insegna a ridarsi un controllo dopo aver esagerato per giorni e settimane con cibo spazzatura. Il suo scopo è quello di concentrarsi ogni giorno su un cibo sano. Anzi, si “costringe” la mente a dover cercare ogni giorno un’alternativa sana!

Di contro, però, mangiare tutto il giorno un solo alimento, fa anche apprezzare tanto la varietà alimentare di cui possiamo godere. L’insegnamento numero 1, quando si tratta di alimentazione, è proprio quello di seguire una dieta equilibrata e variegata. In definitiva, quella con la mono dieta può essere un’esperienza entusiasmante e formativa per chiunque la intraprenda, anche se questo regime alimentare non è sostenibile nel lungo periodo.