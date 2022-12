Prodotti di make-up: i migliori a meno di 20 euro

Trovare un valido prodotto per il make up a meno di 20 euro è una cosa assolutamente facile, In commercio ci sono marche e brand importanti che fanno a gara per offrire la qualità al minor prezzo possibile.

E così anche il mascara da 10 euro, lo smalto da 5 e gli ombretti da 8 euro, vi consentono di ottenere un trucco perfetto, risparmiando non poco. Da Sephora a Kiko, si possono trovare diversi prodotti di make up con il prezzo più conveniente, per avere un beauty case pieno di trucchi sempre alla moda senza dover spendere una fortuna.

Rimpolpante: Outrageous Intense

Per avere delle labbra effetto immediato con 12 ore di idratazione, Outrageous Intense è il prodotto perfetto. Aumenta il volume delle labbra rimanendo piacevole da usare, grazie alla sua morbida texture in gel infusa con estratto di peperoncino. Un effetto immediatamente levigate e polpose, per delle labbra visibilmente più piene. Il costo di questo prodotto è di euro 13.99.

Seduzione e femminilità: Rossetto Rouge Is Not My Name

Si tratta di uno stick cremoso ultra-sensoriale che offre un colore esplosivo e radioso, fin dalla prima stesura, dal colore intenso, lunga durata e idratante. Con la sua texture fine, extra elastica e moderna, Rouge Is Not My Name si adatta ai movimenti delle labbra e rimane confortevole tutto il giorno. Il suo colore a lunga tenuta si mantiene come appena messo senza sbiadire, screpolarsi o colare nel tempo. Il costo è di euro 13.99.

Luminisità: palette Bright Quartet Eyeshadow Palette

Per uno sguardo luminoso e ricco di sfumature, la palette con 4 ombretti Bright Quartet Eyeshadow Palette è ideale per tutte le situazioni. La forma degli occhi è enfatizzata dalla resa perfetta del colore. La combinazione dei colori regala diversi make up nude dallo stile classico.

I quattro colori presenti nell’astuccio possono essere utilizzati da soli o abbinati tra loro. Ogni palette contiene al suo interno 3 diversi finish: mat, metallico e perlato. Il costo è di euro 12.99.