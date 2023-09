Tutti i benefici inaspettati dell’ananas: perché depura e fa dimagrire

L’ananas possiede tante proprietà che sono un vero e proprio toccasana per l’organismo. Ecco perché mangiarlo.

L’ananas è un frutto particolarmente apprezzato dalla maggior parte delle persone. È perfetto per ogni occasione e il suo sapore, leggermente aspro, ma gradevole, consente di trascorrere dei momenti davvero piacevoli. I benefici, ovviamente, non si limitano al palato perché, grazie alle proprietà presenti, il corpo può assimilare nutrienti indispensabili.

Per questo motivo, si tratta di un alimento particolarmente adatto anche alla crescita degli adolescenti. Si sposa bene con qualsiasi regime dietetico e contribuisce anche a bruciare i grassi in eccesso. È da preferire ad altri frutti più zuccherini che, al contrario, possiedono un numero superiore di calorie.

Un frutto con tanti benefici: tutte le proprietà dell’ananas

L’ananas possiede delle proprietà molto importanti che possono passare inosservate. Si tratta di un frutto completo, particolarmente adatto a chi sta provando a perdere peso. È un bruciagrassi naturale grazie alla presenza della bromelina, una sostanza che rende più veloce la digestione. In particolare, influisce efficacemente sulla scomposizione delle proteine. Inoltre, ne basta una piccola quantità per sentirsi sazi.

Ecco quali sono gli altri benefici dell’ananas:

Combatte la cellulite e la ritenzione idrica : l’alto contenuto d’acqua fornisce un contributo non indifferente all’idratazione quotidiana. Questo aiuta a eliminare le tossine e, di conseguenza, a depurare l’organismo

: l’alto contenuto d’acqua fornisce un contributo non indifferente all’idratazione quotidiana. Questo aiuta a eliminare le tossine e, di conseguenza, a depurare l’organismo Riduce il rischio di infiammazioni : l’ananas rappresenta un ottimo alimento per combattere i problemi di stomaco e intestino. Favorisce la guarigione dei processi infiammatori a carico dell’apparato digerente

: l’ananas rappresenta un ottimo alimento per combattere i problemi di stomaco e intestino. Favorisce la guarigione dei processi infiammatori a carico dell’apparato digerente Contrasta la tosse e l’asma : l’ananas ha un’azione efficace anche contro i malesseri legati alle vie respiratorie. Asma, tosse e altre affezioni ne trarranno un giovamento immediato. Questo potere è dato sempre dalla bromelina che aiuta a fluidificare il muco presente nei polmoni

: l’ananas ha un’azione efficace anche contro i malesseri legati alle vie respiratorie. Asma, tosse e altre affezioni ne trarranno un giovamento immediato. Questo potere è dato sempre dalla bromelina che aiuta a fluidificare il muco presente nei polmoni Previene l’insorgenza dei tumori : questo frutto ha un’azione antitumorale non indifferente, soprattutto verso alcuni tipi di leucemia

: questo frutto ha un’azione antitumorale non indifferente, soprattutto verso alcuni tipi di leucemia Fonte di vitamina C : proprio come gli agrumi, il suo consumo è particolarmente importante per la presenza di vitamina C che, nella stagione invernale, si ritrova efficace per combattere virus e batteri

: proprio come gli agrumi, il suo consumo è particolarmente importante per la presenza di vitamina C che, nella stagione invernale, si ritrova efficace per combattere virus e batteri Integra i sali minerali: l’ananas possiede alte quantità di potassio e magnesio. Si tratta di due sostanze essenziali per il funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso. È perfetta per combattere i primi caldi, quando si inizia a sudare molto

In generale, non ha particolari controindicazioni. Le persone che dovrebbero moderarne il consumo sono quelle che soffrono di problemi ai reni e al fegato. Inoltre, è meglio non mangiarla se si stanno assumendo antibiotici