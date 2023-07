Tutte le Barbie da collezione più importanti della storia: dalla Regina Elisabetta a Samantha Cristoforetti

Barbie è molto di più di una semplice bambola: esistono modelli da collezione modellati sulle grandi donne della storia, ecco quali sono le più importanti.

Barbie è diventata nel corso del tempo un’icona pop amata e apprezzata da diverse generazioni. Per questa ragione, nel corso del tempo sono state prodotti centinaia di modelli, venduti nei negozi di tutto il mondo e arrivati nelle case di migliaia di persone.

Tuttavia, ci sono alcuni modelli speciali, rari e costosissimi: si tratta delle Barbie da collezione. Proprio così, queste bambole hanno un valore incredibilmente alto e spesso rappresentano personaggi della vita reale. Ecco quali sono le Barbie da collezione più importanti e qual è il costo di alcune particolari bambole.

Cosa sono le Barbie da collezione

Solitamente, le Barbie da collezione sono quelle speciali bambole che vengono create per determinate occasioni. Alcune possono essere lanciate per un evento particolare, altre per omaggiare una ricorrenza storica. Nella maggior parte dei casi, le Barbie di questo genere sono in edizione limitata.

Inoltre, si differenziano dalle comuni bambole che si trovano nei negozi per diversi dettagli: a volte sono realizzate con materiali di lusso mentre altre volte hanno un packaging speciale che le accompagna. In poche parole, si può notare subito la differenza tra una Barbie comune e una da collezione.

La Mattel, la casa produttrice del gioco, considera vintage, quindi di valore, tutte le bambole prodotte fino al 1972: anche quelle quindi, possono considerarsi da collezione. In alternativa, fanno parte di questa speciale selezione le Barbie della linea Signature, ovvero quelle create in edizioni limitate o in collaborazione con qualche grande designer.

Le Barbie speciali più famose al mondo: dalla più costosa a quella di Samantha Cristoforetti

Ci sono diverse Barbie speciali da collezione prodotte nel corso del tempo. La più costosa è quella realizzata in collaborazione con il gioielliere australiano Stefano Canturi perché è realizzata con un abito con dettagli in tulle e una magnifica collana con un fantastico diamante al centro. Il suo costo? Il prezzo di questa bambola da collezione è di 302 mila euro, pagato a un’asta di collezionisti.

Altre Barbie da collezione più famose al mondo sono la Barbie anniversario, realizzata per i 75 anni della bambola, la Barbie De Beers, impreziosita dai gioielli e dal valore di 40 mila dollari, e la Black Barbie, una versione messa in vendita nel 2020 con la pelle nera, la prima nella storia.

Di grande valore anche le Barbie Fashion Model, bambole “modelle” realizzate in collaborazione con i grandi stilisti e le Barbie “Inspiring Women” dedicate alle più grandi donne della storia. Tra queste ci sono i modelli realizzati ispirandosi alla Regina Elisabetta, a Frida Kahlo, a Rosa Parks, alla tennista giapponese Naomi Osaka e all’astronauta italiana Samantha Cristoforetti.