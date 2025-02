Non è raro che capiti che un ex ti scriva, chiedendoti come stai o per parlare. Prima di rispondere, però, dovresti fare alcune considerazioni e poi decidere cosa fare.

È abbastanza comune che gli ex mandino messaggi. Questo comportamento può, infatti, rientrare tra le dinamiche delle relazioni interpersonali suscitando, ovviamente, delle emozioni contrastanti. Se da una parte un messaggio della persona che abbiamo amato può essere inaspettato e suscitare curiosità o nostalgia, dall’altra parte potrebbe provocare dolore o confusione.

Ovviamente, le ragioni che possono spingere un ex a prendere contatto possono essere diverse. Ci sono motivazioni psicologiche che si nascondono dietro un messaggio. La tentazione è, ovviamente, quella di rispondere, ma sarebbe meglio non farlo subito. Se il tuo ex ti scrive oggi, non rispondere prima di aver letto questo!

Se il tuo ex ti scrive “come stai”, ecco cosa significa

Potrebbe capitare di avere un ex che ti scrive “come stai” e di non sapere come affrontare questa situazione. Prima di premere il tasto “rispondi”, è bene riflettere sulla situazione. Potrebbe, certamente, sembrare una domanda innocente, eppure non lasciarti ingannare. Questo tipo di messaggio, infatti, potrebbe non essere segno di un reale interesse nei tuoi confronti. In alcuni casi, il motivo potrebbe essere semplicemente il desiderio di un contatto superficiale, la noia o la voglia di non sentirsi soli o nostalgici.

Se ci si trova davanti a un messaggio del genere, prima di rispondere domandati: “Perché mi sta scrivendo?”. Pur non avendo intenzioni particolari, potrebbe voler dire che il tuo ex vuole vedere come reagisci. Come detto, potrebbe averlo fatto per noia, per nostalgia, per solitudine e non per vero interesse.

Se il tuo ex continua a scriverti: cosa fare

Se il tuo ex continua a scriverti, non rispondere immediatamente o mostrare interesse eccessivo. Qual è la soluzione migliore? Cerca di mantenere una distanza emotiva, non essere impulsiva. Potrebbe essere che il tuo ex non abbia superato la fine della vostra relazione, ma è altrettanto vero che non bisogna confondere questo atteggiamento con un vero interesse che è alla base per la costruzione di una relazione.

La cosa più giusta è quella di riflettere e non rispondere. Devi cercare di capire le sue intenzioni ma, soprattutto, ciò che un riavvicinamento potrebbe voler dire per te, soprattutto se è una storia che è stata chiusa per il tuo benessere. La soluzione migliore, molto probabilmente, potrebbe essere – come detto – quella di non rispondere affatto per proteggere il tuo percorso di crescita. Scopri anche come capire se l’ex è ancora interessato e come riconoscere un narcisista.