Tumore al seno, tutte le donne dello spettacolo che lo hanno sconfitto: da Carla Bruni a Carolyn Smith

Lo scorso 19 ottobre è stata la Giornata mondiale contro il tumore al seno: ecco le donne dello spettacolo che hanno superato la malattia.

È la tipologia di cancro più diffusa fra la popolazione femminile mondiale ma, grazie ai progressi della ricerca, se diagnosticata e curata in tempi rapidi, le possibilità di guarigione del tumore al seno sono diventate molto alte. Causa della formazione di questa neoplasia maligna è l’accumulo di mutazioni genetiche effettuate dal DNA su una delle cellule che formano l’organo (in questo caso, la mammella).

La medicina non è riuscita ancora a stabilire con esattezza le cause di tali mutazioni genetiche, ma è stato notato che alcuni fattori possono contribuire alla loro insorgenza: superamento dei 50 anni di età, obesità, vita sedentaria, ereditarietà, menarca precoce abbinato a menopausa tardiva, abuso di alcol, ecc. Fondamentale la prevenzione anche attraverso periodici esami di screening che in Italia sono gratuiti per tutte le donne tra i 50 e i 69 anni.

Hanno vinto contro il tumore al seno: queste donne dello spettacolo sono esempi di coraggio

Sono molte, purtroppo, le donne che hanno dovuto affrontare o che stanno affrontando questa malattia, ma sono altrettanto numerose coloro che ce l’hanno fatta a guarire. Tra queste anche molti volti del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale, come la cantante australiana Kylie Minogue, l’attrice italiana Monica Guerritore, la coreografa scozzese e giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith, l’attrice statunitense Jane Fonda, l’attrice Rosanna Banfi e l’ex top model Carla Bruni.

Quest’ultima, come riporta il Tg2, si è fatta portavoce di un messaggio di speranza per tutte le donne: “Ho esitato a lungo prima di parlare, ma oggi vi dico ‘controllatevi ogni anno’“. La moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha parlato sui social della sua malattia scoperta 4 anni fa. “Sono stata fortunata perché il mio cancro non era ancora aggressivo”, dice la Bruni, sottolineando l’importanza della tempestività della diagnosi.

Anche le altre celebrities citate hanno lottato contro il male a testa alta, senza nascondersi e parlando apertamente della loro esperienza, al fine di incoraggiare altre donne a non arrendersi. Altro grandissimo esempio di questa forza immensa è sicuramente Carolyn Smith, che nel 2015 dichiarò di essere affetta da un tumore al seno. Da allora, la presidentessa della giuria di Ballando ha sempre reso partecipi i fan della sua battaglia ed è diventata testimonial dell’AIRC. Profondamente innamorata della vita, Carolyn non ha mai perso il sorriso ed il suo invito alle donne malate rimane sempre quello di non mollare mai.