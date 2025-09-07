Bottega Verde, per un trucco viso impeccabile prova i migliori prodotti del mese di settembre

Dal primer al blush, quali sono i migliori prodotti per il viso di Bottega Verde da acquistare nel mese di settembre? L’azienda italiana specializzata in prodotti cosmetici naturali propone un catalogo ampio sempre al passo con le tendenze, è possibile acquistare soluzioni adatte a ogni tipo di pelle e incarnato.

Per poter recuperare la luminosità dopo l’estate, è doveroso puntare a formule idratanti ma allo stesso tempo leggere, perfette da applicare sul viso anche nel periodo invernale.

Idratazione è la parola d’ordine, specialmente se hai intenzione di riparare il viso dai danni del vento freddo e dalle basse temperature.

Ecco, quindi, quali sono i prodotti da mettere nel carrello il prima possibile!

I migliori prodotti firmati Bottega Verde per un trucco viso impeccabile

Per un trucco viso impeccabile è doveroso acquistare prodotti di qualità e a lunga durata. Ecco, quindi, cosa comprare prima dell’inizio della stagione autunnale.

Per un ottimo trucco viso è importante preparare la cute. Acquista il contorno occhi Cremagel da applicare per mantenere idratata la zona e donare freschezza allo sguardo. Perfetto, quindi, da usare come base per il make up occhi, otterrai un incarnato più fresco e uniforme.

Per un effetto illuminante e idratante, non perdere la Base trucco Perlescente Illuminante, è senza ombra di dubbio uno dei migliori prodotti del brand italiano. La texture è leggera e di rapido assorbimento, è da stendere su tutto il viso prima del make up. Se il tuo obiettivo è sfoggiare un make up per tutta la giornata senza lasciare tracce, non puoi non provare il fondotinta dalla formula rinnovata no transfer per una texture setosa e facile da applicare.

Il trucco occhi si fa più interessante grazie al correttore liquido dalla duplice funzione: agisce sia da coprente che da illuminante, ideale per chi desidera mettere in risalto lo sguardo.

A proposito di luce, l’illuminante in polvere compatta è cremoso al tatto e ideale da applicare come base per un incarnato radioso e impeccabile.

Se, invece, preferisci l’effetto opaco sul viso, prova il fondotinta Mat a lunga tenuta scontato al 42%. Nasconde le imperfezioni in modo naturale e regala all’incarnato un aspetto più uniforme. Consigliato per le pelli miste e grasse, in quanto aiuta a ridurre l’effetto lucido causato dall’eccesso di sebo.

Fai il tuo acquisto online o scopri gli store presenti in tutta Italia: è il momento perfetto per rinnovare il beauty case!