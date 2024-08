Il make up per le mamme da realizzare in poco tempo

Il trucco veloce per mamme da realizzare in meno di dieci minuti. Prova questo make up con pochi prodotti!

Quando diventi mamma il tempo per se stesse diminuisce senza dubbio. Un trucco veloce per mamme, quindi, è tutto quello che ci vuole se hai necessità di prepararti per un’occasione particolare o semplicemente hai desiderio di dare un tocco di colore al tuo viso.

Per ottenere un make up facile da realizzare in pochissimo tempo hai bisogno di pochi e semplici prodotti. Una buona base di correttore e fondotinta, un trucco occhi no make up e una tinta labbra che ti permetterà di ottenere ancora più colore sul viso. Porta con te i prodotti così da poter ritoccare il make up semplice anche se sei fuori casa!

Make up facile e veloce per le mamme

Nel proprio beauty case non possono mancare determinati prodotti. Sicuramente dormire 8 ore a notte dopo l’arrivo di un figlio è quasi impossibile. Ecco perché potresti aver bisogno di concentrarti sulla zona del contorno occhi per contrastare le borse e le occhiaie causate proprio dal poco sonno.

Prima di procedere con il make up, però, è importante prendersi cura di se stesse con una buona skincare. Segui una beauty routine di soli 5 steps e in meno di 5 minuti avrai pulito, deterso e idratato la pelle del tuo viso, pronto a ricevere il make up della giornata.

Procedi con l’applicazione di un primer viso così da stendere con più facilità e in maniera più omogenea il fondotinta. Non dimenticare di usare il contorno occhi, importante per idratare la zona e renderla più elasticizzante e rimpolpante.

Quindi stendi il fondotinta con l’aiuto di un pennello o con un beauty blender, pratico e facile da usare. Dopo aver steso il fondotinta, potrai procedere con l’applicazione di un correttore. Concentrati sulla zona delle occhiaie e sulle piccole imperfezioni come brufoli o inestetismi della pelle.

Ora puoi procedere con il trucco occhi. Pettina le sopracciglia con l’aiuto di un pettinino e sistemale con una matita per sopracciglia della stessa tonalità del tuo pelo. Con un piegaciglia sistema le ciglia, applica un primer e lascialo asciugare. Nel frattempo applica un balsamo labbra trasparente e idratante.

Stendi il mascara sulle ciglia, il primer bianco ti aiuterà a ottenere un trucco occhi più intenso e ben definito solo con l’utilizzo di un prodotto. Applica con un pennellino un ombretto nude sulla palpebra, se preferisci ottenere qualcosa di più luminoso applica un tocco di bianco sull’estremità dell’occhio verso la parte centrale del viso.

Prendi una tinta labbra duratura di un rosa nude, stendilo sulle labbra e lascialo asciugare. Il tuo make up facile e veloce da mamma è pronto per essere sfoggiato!