Sposa abbronzata, i consigli per un make up impeccabile

Trucco sposa con pelle abbronzata, cosa fare? Ecco i consigli da seguire per un make up impeccabile per il giorno del sì!

Prima della data ufficiale del matrimonio solitamente si effettuano delle prove make up sulla sposa per poter far approvare il trucco scelto in anticipo. In questo modo durante il giorno del matrimonio si ottimizzeranno i tempi e l’obiettivo sarà di truccare la sposa come richiesto durante le varie prove trucco.

Se il matrimonio è durante l’estate o a nel mese di settembre, potresti ritrovarti a scegliere delle nuove colorazioni per quanto riguarda il fondotinta, il correttore e così via. La sposa potrebbe risultare molto più abbronzata rispetto a quando avete effettuato insieme le prove, quindi devi assolutamente farti trovare preparata con del materiale che possa mettere in risalto il suo incarnato senza creare troppi giochi di colore poco piacevoli da vedere.

Quali sono i consigli da seguire per un trucco su una sposa con pelle abbronzata? Ecco cosa dicono i make up artist!

Il make up migliore per una sposa con pelle abbronzata, i consigli da seguire

Le nozze son finalmente arrivate, la pelle si è abbronzata e il make up potrebbe richiedere alcuni cambiamenti dell’ultimo minuto. Dopo aver acconciato la sposa, dovrai passare alla fase del trucco.

La pelle abbronzata potrebbe non avere un colorito del tutto uniforme, quindi è importante creare quanto più possibile una colorazione omogenea e adatta al resto del corpo. Solitamente il viso ha una colorazione più chiara durante l’abbronzatura rispetto al resto del corpo, come braccia e gambe.

Mettere in risalto l’abbronzatura potrebbe essere una buona idea, specialmente se la sposa lo desidera. Quindi via di illuminante sia sul viso che sugli occhi, prima però bisogna preparare la pelle.

Per far sì che il fondotinta sia dello stesso tono della pelle, opta per un prodotto dal finish leggero effetto seconda pelle. Se le temperature sono ancora abbastanza alte, un trucco troppo pesante potrebbe non essere idoneo.

Puoi anche optare per una crema colorata come la BB cream così da ottenere un effetto naturale ma allo stesso tempo d’effetto. Per un finish glow opta per un correttore da applicare insieme all’illuminante, sicuramente potrai rendere il trucco ancora più bello con l’aggiunta di un bronzer.

Per quanto riguarda il trucco occhi puoi optare per uno smokey eyes con le nuances che hai scelto insieme alla sposa. Sicuramente i colori su cui puntare sono quelli scuri, da poter abbinare ad un color oro brillante. Opta per prodotti waterproof e non perdere i nostri consigli su come far durare il mascara più a lungo!