Si sente spesso parlare del trucco semipermanente per sopracciglia: durata, costo e consigli sulla manutenzione e la cura del tatuaggio sono le informazioni in assoluto più ricercate. Come il nome stesso suggerisce, si tratta di un trattamento che consente di sfoggiare sopracciglia tatuate per un periodo di tempo piuttosto lungo e per questo riscuote grande consenso tra le donne insoddisfatte delle proprie sopracciglia. Per le sopracciglia il trucco semipermanente è un’ottima possibilità di scelta e, recentemente, i risultati sono molto più armoniosi e naturali rispetto a quanto avveniva anni fa, quando questa tecnica era ancora agli albori e acerba. Scopriamo tutte le informazioni!

Trucco semipermanente sopracciglia: come si fa?

Il trucco semipermanente è un valido alleato di tutte le donne che desiderano sfoggiare sopracciglia perfette e sempre in ordine. Spesso, però, si fa confusione a riguardo e si affollano dubbi dei più diversi che rendono l’approccio alle sopracciglia tatuate molto ostico. Cerchiamo di capirne di più.

Del tutto simile ad un tatuaggio, il trucco semipermanente alle sopracciglia si esegue mediante l’introduzione di micropigmenti minerali, totalmente sicuri, nello strato superficiale dell’epidermide, con un macchinario dotato di uno o più aghi. La parte da trattare viene anestetizzata con un’apposita crema, dopodichè l’esperta estetista andrà delineare la forma da “battere” con il tatuaggio. Esistono varie tecniche che consentono di avere un risultato simile, tra cui una particolarmente in voga negli ultimi anni: il microblading. Sostanzialmente si tratta di una tipologia di trucco semipermanenteche, però, sfrutta un principio molto diverso: la tecnica prevede di iniettare del pigmento con degli aghi imbevuti di colore che compongono la punta di uno strumento a forma di penna, capace di effettuare microincisioni nel derma. L’azione di queste microlame consente di svolgere un’azione estremamente precisa e mirata, che riesce a tracciare ogni pelo singolarmente.

Quanto dura il trucco semipermanente alle sopracciglia?

La durata è soggettiva, ma in linea di massima dopo due sedute, a distanza di un mese l’una dall’altra, è possibile ottenere un risultato molto durevole, sino ai 12-18 mesi. Il trucco/tatuaggio si schiarirà progressivamente, assecondando il naturale ricambio cellulare dell’epidermide.

Tatuaggio sopracciglia: come curarlo e guarigione

Per il tatto alle sopracciglia la cura è fondamentale. Occorre essere particolarmente attente alla manutenzione del proprio trucco alle sopracciglia, seguendo alcune accortezze semplici e veloci. Le sopracciglia tatuate vanno lavate con un detergente delicato, aiutandosi con dei dischetti di cotone o con una spugnetta ed è opportuno applicare più volte al giorno una crema ricca, nutriente e lenitiva. Sconsigliamo di esporsi al sole e di truccare le sopracciglia sino alla totale scomparsa delle crosticine, segno di guarigione completa.

Trucco semipermanente sopracciglia: costi

In merito al costo del trucco semipermanente sopracciglia è bene dire che i prezzi variano in base al centro estetico cui si decide di rivolgersi.

In linea di massima, però, il trucco semipermanente sopracciglia ha un costo che oscilla dai 200 ai 300 euro, solitamente ritocchi esclusi.