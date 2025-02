Avere una pelle perfetta non è difficile come potrebbe sembrare. Ci sono accorgimenti di bellezza da seguire che garantiscono bellezza e luminosità.

A chi non è mai capitato di notare foto su Instagram che ritraggono soggetti con una pelle luminosa e levigata? Molto spesso, però, si tratta di foto non del tutto naturali, ma che vedono l’applicazione di filtri che donano un aspetto impeccabile. Ma è possibile, nella realtà, ottenere una pelle così perfetta?

È possibile non sognarlo soltanto, seguendo alcuni accorgimenti che possono servire a ottenere degli ottimi risultati. Scopriamo il trucco che fa sembrare la tua pelle perfetta come un filtro Instagram.

Base trucco per una pelle viso perfetta: la skincare routine

Una skincare routine mirata può essere di notevole aiuto per ottenere un effetto simile a quello di un filtro Instagram senza – come detto – l’ausilio della tecnologia. Ma qual è la skincare routine da seguire? C’è una combinazione perfetta tra la preparazione della pelle e un uso accurato di prodotti corretti. Prima di applicare il trucco, la skincare routine è necessaria così da ottenere una base luminosa e liscia. La cura della pelle riesce a migliorare l’aspetto e a preparare il viso per un trucco duraturo e uniforme.

Il primo passo è quello di usare un buon detergente per eliminare l’eccesso di sebo e le impurità, preparando la pelle al meglio. Dopo questo, occorre idratare la pelle con una crema adatta al proprio tipo di pelle sia che sia secca, grassa o mista: questo, infatti, aiuta a donare morbidezza, prevenendo la secchezza. Va, poi, applicato un primer per creare una barriera protettiva tra pelle e fondotinta (il che aiuta anche la durata del make-up). Vanno, inoltre, utilizzati un contorno occhi e un siero per contrastare segni di stanchezza, migliorando l’aspetto della pelle.

Il trucco per avere una pelle perfetta: l’importanza del fondotinta

Da utilizzare è anche il fondotinta che, se correttamente applicato, può donare alla pelle un aspetto impeccabile. È di fondamentale importanza scegliere il corretto fondotinta per una base viso perfetta, tenendo in considerazione il tipo di pelle. Fondotinta leggeri – in grado di uniformare il tono senza appesantire – sono ottimi per una pelle naturale e fresca. Per un effetto più coprente, meglio optare per i fondotinta full coverage che nascondono imperfezioni come rossori, occhiaie e macchie.

Non dimenticare anche l’importanza della tecnica di applicazione. Ricorri a una spugnetta per il viso per stendere il prodotto uniformemente, così da evitare striature. Fissa anche il fondotinta con una cipria trasparente, che opacizzi mantenendo la pelle senza imperfezioni per tutta la giornata. Scopri anche come preparare la pelle al trucco e cause e rimedi per la pelle secca.