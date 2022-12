Da Chanel a Mercoledì Addams: il trucco labbra dark conquisterà il 2023

È alla Maison Chanel che va riconosciuto il merito di aver messo sul mercato il più noto rossetto dark della storia, chiamasi Rouge Noir 109, ed è sempre a Chanel -più precisamente alla passerella P/E 2023- che si deve l’attuale popolarità di nuances scure e profonde sulle labbra. Che vi sia lo zampino della recente passione per l’enigmatico look alla Mercoledì Addams dietro a tale, improvviso successo? Abbiamo tutte le giuste ragioni per credere di sì, ma la certezza è una: quella delle dark lips è più di una nuova tendenza trucco, piuttosto un primo chiaro sintomo dell’amore smisurato nei confronti di un’estetica gothic-chic la quale pervaderà l’anno a venire.

Il rossetto scuro? Praticamente sulla bocca di tutte, a partire dal nuovo anno

Foto Pinterest | Chelsea Reynolds Artistry

Labbra scure e sofisticatamente gotiche sono già comparse sulla bocca di numerose celebrities, a partire da Rihanna, passando per Shay Mitchell sino ad arrivare ad Hailey Bieber, per citarne alcune. Tre volti meravigliosi ma dalla carnagione totalmente differente, sui quali però la presenza di un colore tanto profondo non ha stonato affatto. Il segreto? Sempre quello di individuare la giusta tonalità basandosi sul proprio sottotono, spaziando dal nero al marrone. Mentre le texture viniliche e luminose volumizzano, quelle opache conferiscono al look un tocco decisamente più deciso, rock.

Con tinte tanto audaci, però, il rischio di essere imprecisi è più che mai dietro l’angolo: ecco perché abbiamo deciso di fornirti qualche preziosa dritta!