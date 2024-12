Il trucco per le bambine è pericoloso? Tutto quello che devi sapere

Il trucco per le bambine è sicuro o pericoloso per la loro pelle del viso? Ecco cosa dicono gli esperti!

Anche tu almeno una volta avrai desiderato una palette di make up tutta per te quando eri solo una bambina. Questo desiderio, in realtà, appartiene ancora a tantissime bambine, motivo per cui in commercio è possibile trovare il trucco destinato proprio alle piccole di casa.

Ma il trucco per bambine è sicuro anche se è stato progettato proprio per loro? Quali sono i pericoli per la pelle? Ecco cosa dicono gli esperti a riguardo!

Trucco per bambine, i pericoli per la pelle da non sottovalutare assolutamente secondo gli esperti

I dermatologi, così come altri professionisti del settore come ad esempio i pediatri, hanno constato che l’utilizzo del trucco per bambine in maniera costante può aumentare il rischio di problematiche. Quali sono i pericoli per la pelle secondo i dermatologi?

Sempre più bambine tra gli 8 e i 12 anni iniziano a far uso di prodotti beauty tra cui il make up. Anche se in commercio è possibile trovare tutti quei trucchi per bambine, è doveroso essere a conoscenza dei pericoli a cui le bambine potrebbero andare incontro.

Innanzitutto è doveroso sapere che quei famosi giocattoli che contengono ombretti e rossetti per le piccole potrebbero creare irritazione, è importante scegliere sempre prodotti di qualità che abbiano subito dei controlli.

Secondo i pediatri è importante scegliere trucchi con colori vegetali o alimentari, consigliati proprio da stendere sulla pelle delle bimbe in quanto anallergici.

Oltre a questo, però, son tante le bambine che desiderano iniziare a truccarsi con del vero make up, il genitore però deve assolutamente essere a conoscenza dei pericoli per la salute della pelle.

Un uso frequente del make up, quindi non parliamo delle rare volte in cui le bambine partecipano al truccabimbi a Carnevale o per la notte di Halloween, potrebbe rendere la pelle più sensibile a irritazioni non di poco conto, tanto da far diventare le bambine più soggette a dermatiti importanti.

La pelle del viso quindi potrebbe subire dei cambiamenti e crescendo potrebbe diventare sempre più sensibile ai prodotti di make up. Inoltre è fondamentale scegliere sempre prodotti di qualità e soprattutto struccare sempre il viso della bambina con un prodotto delicato adatto alla sua pelle sensibile.

Gli esperti suggeriscono di posticipare quanto più a lungo l’utilizzo del make up, così da lasciare la pelle del viso, tanto sensibile, completamente libera.