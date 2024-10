Trekking urbano: cos’è e come si pratica? Tutte le curiosità sulla camminata in città

Una pratica che unisce più passioni nello stesso momento: la cultura, la natura e lo sport. Non solo, perché con il trekking urbano è possibile andare alla scoperta di se stessi e ottenere diversi benefici sia a livello fisico che mentale. Cos’è esattamente il trekking urbano e come si pratica?

Un’attività definita sportiva a tutti gli effetti, il trekking urbano è per tutte le età e sopratutto può essere praticato in ogni periodo dell’anno. Per chi non lo sapesse esiste anche la Giornata nazionale del Trekking urbano e capita ogni anno il 31 ottobre.

Cos’è il trekking urbano e perché è sempre più amato

Il trekking urbano nasce a Siena nell’ormai lontano 2003, è una proposta di turismo che ha come obiettivo quello di invogliare le persone a visitare nuovi posti attraverso itinerari da seguire che prevedono diverse soste culturali ed eno-gastronomiche (non solo).

Si tratta di uno sport proprio perché per potersi spostare da una tappa all’altra l’unico mezzo di trasporto da poter utilizzare sono i propri piedi. Spostarsi da una parte all’altra senza salire sui mezzi ti permette di conoscere a fondo il luogo da visitare e scoprire ogni angolo della città.

Non solo arte e cultura, è possibile ammirare anche panorami mozzafiato e andare alla scoperta di luoghi immersi nella natura. Chiunque in ogni parte del mondo a qualsiasi età può praticare il trekking urbano, ma per rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente è possibile partecipare alla Giornata nazionale del Trekking urbano il 31 ottobre in cui ben 91 comuni italiani hanno aderito nel 2024.

Per celebrare la propria città, ogni Comune ha deciso di creare un percorso ben preciso in cui sarà possibile andare alla scoperta di posti e luoghi che hanno in comune un tema ben preciso. Ogni anno, infatti, per poter creare il proprio itinerario, i vari comuni dovranno attenersi al tema scelto per la giornata nazionale. Il titolo del tema di quest’anno è il seguente: Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio.

Chiunque può iniziare a praticare questa tipologia di camminata sportiva urbana, l’importante è avere un abbigliamento comodo, delle scarpe pratiche e desiderio di conoscere nuove realtà. Non ti resta che visitare il sito ufficiale dell’iniziativa e scoprire quali sono i comuni che hanno aderito e soprattutto gli itinerari più interessati che potresti prendere in considerazione in ogni momento dell’anno!

Prepara lo zaino e parti per nuove avventure che difficilmente potrai dimenticare!