La Tredicesima è un pagamento extra che spetta ad alcuni lavoratori. Non tutti, però, sanno come funziona nel dettaglio.

Per i lavoratori, la Tredicesima è una delle cose più attese. Questa rappresenta, infatti, una gratifica natalizia che, in diversi casi, è di notevole aiuto quando si parla di spese di fine anno da affrontare. In poche parole, è una mensilità extra che viene erogata ogni anno, con lo scopo di essere un supporto economico per le festività natalizie.

Purtroppo, però, questa non spetta a tutti e non tutti sanno come funziona nel dettaglio. Scopriamo tutto sulla Tredicesima, come viene calcolata e quando verrà pagata sul tuo conto.

Come viene calcolata la Tredicesima e a chi spetta: tutto quello che c’è da sapere

Il calcolo della Tredicesima è abbastanza semplice, perché è basato sullo stipendio mensile dei lavoratori o sull’importo mensile della pensione, per quanto riguarda i pensionati. La Tredicesima corrisponde, quindi, a un dodicesimo del totale delle retribuzioni annuali, comprendenti anche straordinari e bonus. Per fare un esempio pratico: se un lavoratore guadagna 2mila euro al mese, la Tredicesima sarà di 2mila euro ovvero pari a un mese di stipendio. Si tiene, inoltre, conto dei periodi malattia, delle ferie non godute e simili calcolando, di fatto, gli effettivi periodi di attività.

Fare il calcolo della Tredicesima, per quanto riguarda stipendio e pensione, non è, quindi, complicato. La Tredicesima spetta a tutti i lavoratori il cui contratto la prevede, per l’appunto e, dunque, ai lavoratori pubblici, lavoratori privati, lavoratori part-time, pensionati e beneficiari di assegni sociali. Purtroppo, però, non spetta ai lavoratori autonomi e alle partite IVA.

Quando si prende la Tredicesima: quando vengono pagate Tredicesima e Quattordicesima

Per alcuni lavoratori, la Tredicesima è presente in busta paga ogni mese: praticamente, si tratta di una sorta di rata mensile, per cui la Tredicesima viene distribuita durante tutto l’anno in aggiunta allo stipendio. Per la maggior parte, invece, viene erogata tutta in una volta, solitamente nel mese di dicembre. La data precisa, per quanto riguarda il pagamento della Tredicesima, dipende dal tipo di contratto di lavoro e dall’azienda per cui si lavora.

Generalmente, il pagamento avviene tra il 15 dicembre e il 20 dicembre, ma c'è chi la eroga con qualche giorno di anticipo. Per quanto riguarda i pensionati, questi possono trovarla nel cedolino insieme alla pensione i primi giorni del mese. Infine, c'è chi – oltre alla Tredicesima – può godere della Quattordicesima. Di cosa si tratta? È un'ulteriore mensilità che viene, invece, corrisposta nei mesi estivi in occasione delle ferie e che viene erogata soltanto in alcuni settori, generalmente secondo accordi aziendali.