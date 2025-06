Tradimento, stop improvviso e sostituzione: programmazione Mediaset stravolta

Cambio di programmazione in arrivo in casa Mediaset: la soap Tradimento si ferma (per sempre?) e viene sostituita da un nuovo titolo.

La prima stagione aveva appassionato il pubblico ma la seconda lo ha conquistato definitivamente. Tradimento è una delle soap turche proposte da Mediaset più amata dai telespettatori italiani. Una storia in cui c’è tutto, dai drammi familiari agli amori impossibili, con colpi di scena continui che tengono col fiato sospeso.

Una storia che sta per volgere al termine ma, sul più bello, Mediaset ha deciso di interrompere la messa in onda della dizi. Nelle prossime settimana ci sarà una vera e propria rivoluzione nei palinsesti, con la soap turca che verrà sostituita sia in daytime che in prima serata. Una decisione che ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori: ecco cosa dovranno aspettarsi.

Tradimento si ferma: stop improvviso per la soap turca, cosa andrà in onda su Canale 5

Oylum riuscirà ad avere il tanto atteso lieto fine con Kahraman o ci saranno ancora problemi per la giovane Yenersoy? È la domanda che in tanti si stanno ponendo seguendo le recenti puntate di Tradimento, la soap opera turca proposta da Mediaset e diventata ormai un appuntamento fisso in Italia. Appuntamento che, però, ben presto verrà sospeso sia nella fascia pomeridiana che in prime time.

La scelta di Mediaset è chiara ed era stata adottata già in passato con la messa in onda di Terra Amara: la rete ha deciso di stoppare la soap per evitare che gli episodi finali vadano in onda in estate, un periodo non proprio brillante in termini di ascolti. Per questa ragione, Tradimento verrà interrotta a luglio e tornerà in onda (sia di pomeriggio che di sera) soltanto in autunno, con ogni probabilità da metà settembre.

Per quanto riguarda la prima serata, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 5 luglio, quando su Canale 5 arriverà una nuova soap in sostituzione a quella con protagonista Guzide Ozguder. Si tratta di Io sono Farah e il pubblico italiano ritroverà sul piccolo schermo una delle attrici turche più amate di sempre, Demet Ozdemir. Sostituzioni in arrivo anche di pomeriggio, però.

Sempre a partire da luglio, Tradimento si fermerà anche in daytime e Mediaset lancerà ancora un altro titolo made in Turchia. Si tratta di Forbidden Fruit, che, insieme alla nuova serie La Forza di una donna, riempirà il pomeriggio di Canale 5 proprio nella fascia occupata finora da Tradimento. La nuova programmazione, relativa ai mesi più caldi, durerà almeno fino a settembre.