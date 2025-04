Demet Ozdemir torna in tv nella nuova (bellissima) soap di Canale 5

Su Canale 5 sta per arrivare una nuova serie con protagonista Demet Ozdemir, l’attrice nota per i suoi ruoli in Daydreamer e My home my destiny.

Nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere versatile e credibile nei ruoli più diversi. È stata dolce e ironica nei panni di Sanem Aydin in Daydreamer – Le ali della libertà, così come è stata intensa e profonda in My home my destiny col ruolo di Zeynep Goksu. Demet Ozdemir è, oggi, una delle attrici turche più amate dal pubblico italiano, che presto potrà rivederla in televisione.

L’estate è alle porte e, come sempre, nel corso della stagione più calda molti programmi andranno in pausa. Per riempire i vuoti, Mediaset ha pensato di puntare su nuovi titoli made in Turchia, conscia dell’enorme successo che le dizi ottengono nel nostro Paese. Stando alle prime indiscrezioni, la nuova serie con protagonista la Ozdemir potrebbe occupare una delle prime serate di Canale 5.

Su Canale 5 arriva la nuova soap con protagonista l’amatissima Demet Ozdemir: trama e info

La programmazione Mediaset dei mesi estivi si preannuncia ricca di nuovi appuntamenti. In sostituzione delle principali trasmissioni tv, che torneranno regolarmente a settembre, su Canale 5 arriveranno diverse soap opera turche. A partire da giugno 2025 dovrebbero arrivare nuove serie made in Turchia ma non solo nel daytime: due nuovi titoli sarebbero pronti a debuttare nella prima serata di Canale 5.

Uno di questo è Io sono Farah, il cui titolo originale è Adim Farah, un serial drammatico trasmesso su Fox da marzo a dicembre del 2023. Composto da due stagioni, si tratta di un riadattamento della serie tv argentina La chica que limpia e ha come protagonisti assoluti Engin Akyurek e, appunto, Demet Ozdemir nei panni della giovane iraniana Farah Ersadi.

Farah ha 28 anni ed è fuggita dall’Iran in Francia ma, sei anni prima, è stata costretta a trasferirsi a Istanbul dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. Quando darà alla luce il bambino, dovrà fare i conti con un nuovo dramma: il piccolo Kerimsah è affetto da una malattia rara. Per occuparsi di lui e guadagnarsi da vivere, Farah andrà a lavorare illegalmente come donna delle pulizie presso il gangster Tahir Lekesiz, con cui inizierà una relazione.

In Turchia, però, la vita di Farah si complicherà ulteriormente quando sarà testimone di un omicidio commesso dalla mafia: la vittima è un poliziotto. La donna sarà costretta a ripulire la scena del crimine senza lasciare traccia ma, essendo testimone oculare, la mafia la vorrà morta. Il compito di eliminarla verrà affidato proprio a Tahir, l’uomo che ama: come finirà questa complicata storia d’amore?