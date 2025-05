Tradimento, spoiler turchi: parte un proiettile, dramma per Zelis e Ilknur

L’attentato ai danni di Behram è stato il grande colpo di scena col quale si è conclusa la stagione 1 di Tradimento. Un evento che, inevitabilmente, tiene banco anche nel corso della seconda stagione della dizi turca, in onda su Canale 5 sia in daytime che in prima serata. Chi c’è dietro l’agguato a Dicleli? Ben presto verrà fuori tutta la verità sull’episodio che ha messo fine alla vita di Behram e sarà un bene per Ozan e Oylum.

Questi ultimi erano stati individuati come i mandanti dell’attentato, ma nei prossimi episodi si scoprirà che ad ordinare a Bayram di sparare a Behram è stata Zelis Gulsoy, che ha organizzato un piano nei minimi dettagli, coinvolgendo il marito Ozan e la cognata Oylum. Una verità, questa, che metterà nei guai la giovane ragazza: ben presto si vedrà coinvolta in un momento drammatico insieme alla madre Ilknur.

Tradimento, gli spoiler provenienti dalla Turchia: Zelis spara (per sbaglio) alla madre Ilknur

Non era facile immaginare che, a voler eliminare Behram fosse Oylum. Quest’ultima non è mai stata innamorata dell’imprenditore, che si è rivelato uno spietato manipolatore, costringendola a diventare sua moglie. La mandante dell’agguato del Dicleli, però, è stata Zelis Gulsoy, come si scoprirà nei prossime episodi di Tradimento. È stata proprio lei a rivolgersi a un sicario per uccidere il cognato, ma perché?

Zelis aveva due segreti da nascondere, che però Behram minacciava di raccontare a tutti: il tradimento ai danni di Ozan e il furto dei gioielli di Oltan. Il piano di Zelis andrà a buon fine ma le sue bugie verranno presto a galla: a scoprire tutto, per primo, sarà Kahraman, che vorrà vederci molto chiaro dopo aver visionato un video che, apparentemente, incastrava Oylum.

Si scoprirà che Zelis ha fatto in modo di far ricadere la colpa sui due fratelli e, a quel punto, tutti saranno contro di lei, tranne la mamma. Ilknur, pur rischiando tantissimo, terrà nascosta la figlia in una delle stanze della villa di Mualla e si rivolgerà a Tarik per ricevere aiuto. Minacciandolo attraverso un video di un omicidio commesso dal legale, Ilknur chiederà a Yenersoy di aiutare la figlia a lasciare il Paese illegalmente.

Il piano di Ilknur, però, salterà quando la figlia non seguirà il suo consiglio di rimanere chiusa in casa e tenterà di fuggire da sola, in piena notte, rubando una pistola a casa Dicleli. All’uscita della villa, però, Zelis si ritroverà davanti Mualla e non esiterà a premere il grilletto quando la donna l’ha invitata a farlo. Accadrà, però, che Ilknur farà da scudo alla madre di Behram è sarà lei a beccarsi la pallottola. Senza volerlo, Zelis sparerà alla sua stessa madre, che si ritroverà in fin di vita. Pur distrutta, la ragazza fuggirà.