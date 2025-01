Tradimento, spoiler 26 gennaio: nuovo dramma per Guzide, arrivano alle mani

Le anticipazioni delle prossima puntata di Tradimento, in onda domenica 26 gennaio in prima serata su Canale 5: ancora problemi per Guzide Yenersoy, brutto colpo per la giudice.

Buone notizie in arrivo per gli appassionati di Tradimento, la soap opera con protagonista Vahide Percin, l’iconica Hunkar Yaman di Terra Amara. Dopo il debutto in prime time, di domenica sera, la serie è stata trasferita anche di sabato pomeriggio e tutto fa pensare che sarà proprio lei a sostituire Endless Love nel daytime feriale di febbraio, quando le vicende di Nihan e Kemal si concluderanno ufficialmente.

Una storia turbolenta, quella di Guzide Yenersoy, una donna pronta a tutto pur di difendere i propri affetti. Che, però, l’hanno tradita ripetutamente, raccontandole un mucchio di bugie. Nella prossima puntata della soap in arrivo su Canale 5, la giudice dovrà fare i conti con nuove difficoltà e la lotta con Tarik si farà sempre più accesa. Non solo, anche Yesim continuerà a dare filo da torcere alla protagonista, sempre più decisa ad estrometterla dalla vita di Tarik: in seguito gli spoiler degli episodi di domenica 26 gennaio 2025.

Tradimento, anticipazioni domenica 26 gennaio: Oylum nei guai, Yesim contro Guzide

Oylum Yenersoy avrà le ore contate, nelle prossime puntate di Tradimento in arrivo su Canale 5. La giovane donna non accantonerà l’idea di volare negli Stati Uniti per studiare come ballerina, ma nelle prossime puntate riceverà una brutta notizia. Oylum ha solo due giorni per raggiungere l’accademia di danza e, in caso contrario, non avrà più modo di iscriversi. Un vero dramma per la giovane donna, che non riuscirà a trovare in nessun modo un biglietto aereo, salvo poi rivolgersi ancora una volta a Tolga.

Nel frattempo, Guzide deciderà di concedere il divorzio a Tarik ma alle sue condizioni. La giudice chiederà una somma cospicua al marito con il chiaro scopo di rovinarlo economicamente e colpirlo dal punto di vista finanziario. Una mossa che non sarà affatto gradita da Yesim, che continuerà a mettere in cattiva luce Guzide con Tarik, sottolineando anche il modo (secondo lei scorretto) in cui la giudice tratta la figlia Oylum.

Gli spoiler rivelano che Yesim e Guzide avranno l’ennesima scontro accesissimo: le due arriveranno quasi alle mani. Buone notizie, invece, per Ozan, che dopo tanto buio riuscirà a trovare un buon lavoro, che gli consentirà di guardare al futuro con positività. Il giovane Yenersoy otterrà l’incarico di capo coordinatore per una nota azienda e tutto sembrerà sistemarsi per lui. Nella soap opera turca, però, i colpi di scena sono all’ordine del giorno e anche per Ozan i problemi non saranno certo terminati qui.