Tradimento, dramma nelle puntate di settembre: Oylum lo trova morto

Dopo la pausa estiva, la soap opera Tradimento tornerà in onda a settembre e non mancheranno i colpi di scena per Oylum Yenersoy.

Una pausa che non ha fatto altro che accrescere l’attesa nel pubblico di Canale 5. Dopo lo stop estivo, Tradimento tornerà in onda a settembre, con ogni probabilità a partire da venerdì 12 settembre in prima serata. Un ritorno “a metà”, poiché, salvo cambiamenti dell’ultima ora, la dizi turca sarà trasmessa esclusivamente in prime time, abbandonando definitivamente la fascia pomeridiana.

Una scelta, quella di Mediaset, dietro cui si nasconde un motivo preciso: mancano ormai poche puntate al gran finale e l’idea è quella di collocarle nella fascia più florida in termini di ascolti. Un gran finale che si preannuncia ricco di colpi di scena, proprio come gli episodi che torneranno in onda in autunno. Gli spoiler che Oylum farà una scoperta tragica, che le cambierà per sempre la vita.

Tradimento, spoiler settembre: drammatica scoperta per Oylum, è morto

Il pubblico italiano aveva (momentaneamente) salutato la soap Tradimento nel caos più totale. Da un lato, Guzide ha scoperto che Dundar è il figlio biologico, dall’altro Kahraman è rimasto vittima di un grave incidente in cantiere e le sue condizioni di salute sono critiche. La buona notizia è che il ragazzo sopravvivrà, ma per Oylum sono in arrivo nuovi brutti colpi, che la devasteranno.

Nelle nuove puntate in arrivo a settembre, la ragazza si metterà alla ricerca di quello che è il suo vero padre, dopo aver appreso di non essere la figlia biologica di Guzide e Tarik Yenersoy. Ad aiutarla nelle ‘indagini’ ci sarà Kahraman, che non sopporterà di vedere la moglie sempre giù di morale per questa ragione. Grazie a Celal, la coppia riuscirà ad avere l’indirizzo dei veri genitori di Oylum, ma ci saranno brutte sorprese.

Si scoprirà che la madre è morta cinque anni prima, abbandonata dal marito, allontanatosi con un’altra donna. Per questa ragione, Oylum non nutrirà stime nei confronti dell’uomo e, in un primo momento, deciderà di non conoscerlo. Per paura di pentirsi, però, cambierà idea e chiederà a Celal di fornirle tutte le informazioni per recarsi dal suo vero padre. Anche qui, però, un dramma.

Quando Oylum si recherà sul posto, troverà il padre ma senza vita da poche ore. I presenti in casa comunicheranno alla ragazza che l’uomo è morto e che a breve si svolgeranno i funerali. Oylum quini scoprirà l’identità dei suoi veri genitori ma il destino vorrà che non potrà conoscere nessuno dei due e non le resterà altro che dare l’ultimo saluto al suo papà.