Come capire se il tuo partner ti tradisce: i segnali per scoprire l’infedeltà

Se hai il sospetto che il tuo partner sia infedele, ecco quali sono i segnali di un possibile tradimento: gli indizi che indicano che potrebbe avere una relazione clandestina.

Lui è cambiato, ti sembra diverso. È più distaccato, più assente fisicamente e anche quando siete insieme sembra avere sempre la testa altrove. Torna a casa più tardi e quando rientra è stanco, ha poca voglia di parlare. Non ti guarda più, o se lo fa non ha più lo sguardo di una volta. Pare distratto, disinteressato. I contatti fisici sono ridotti al minimo, un bacio distratto sulla guancia come quello che darebbe a un’amica.

Se il tuo partner comincia a comportarsi in modo strano, potrebbe esserci qualcosa sotto. Nessuno di questi segnali da solo è una prova definitiva di tradimento, ma la combinazione di questi comportamenti dovrebbe far suonare un campanello d’allarme. Potrebbero essere infatti segnali che il tuo partner ha smesso di esserti fedele.

Come capire se il tuo partner è infedele: i segnali di un tradimento

Notare i potenziali segnali di un tradimento non significa saltare subito alle conclusioni: magari è solo un periodo di stanchezza, di nervosismo, o ha problemi sul lavoro. Ci sono però dei comportamenti che messi insieme insospettiscono. Come diceva Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Vediamo quali sono, tralasciando le banalità come il colletto della camicia sporco di rossetto o la ciocca di capelli di un colore diverso dal nostro sul sedile dell’auto.

Uno dei primi segnali di un tradimento è un cambiamento evidente nel comportamento del tuo partner. Potrebbe diventare più distante, riservato o irritabile senza una ragione apparente, iniziare a mentire o a fornire scuse poco convincenti per giustificarsi.

Un altro campanello d’allarme è quando lui inizia a dedicare più tempo e attenzione al suo aspetto fisico, cambia look, si veste con più cura e sta più attento alla forma fisica. Forse vuole piacere a qualcun altra. Se noti poi che sta sempre con il cellulare in mano, passa molto più tempo del solito al telefono o sui social media e lo fa di nascosto, gatta ci cova. Se si mette sulla difensiva quando gli chiedi chi era o con chi stava parlando, o perché cancella messaggi, tieni gli occhi aperti.

Attenzione ai cambiamenti nella routine

Un altro possibile segnale di tradimento è il fatto che il tuo partner, all’improvviso, inizi a cambiare le sue abitudini quotidiane. Esce di casa più spesso o rimane fuori più a lungo senza una spiegazione plausibile. Oppure improvvisamente ha un sacco di impegni di lavoro, viaggi di imprevisti o serate fuori: potrebbe esserci qualcosa che non va, soprattutto se le spiegazioni sono vaghe o incoerenti.

Anche la distanza emotiva è un segnale che non va assolutamente sottovalutato. Evita il contatto visivo, è meno affettuoso o sembra distratto quando parlate? Una diminuzione dell’intimità fisica ed emotiva nella vostra relazione potrebbe indicare che il tuo partner sta cercando, e probabilmente ha già trovato, quella connessione altrove.

I motivi del tradimento

Capire il perché del tradimento può aiutarti a mettere le cose in prospettiva. Le ragioni possono essere tante e diverse, a partire ad esempio dall’insoddisfazione nella relazione: se sente che manca qualcosa nella vostra relazione, l’intimità, la comunicazione o il supporto emotivo, potrebbe cercarlo altrove.

Alcuni invece tradiscono per il brivido di qualcosa di nuovo: per il bisogno di avventura che qualche volta coincide con la classica crisi di mezza età, oppure è scatenato da problemi di autostima, dal bisogno di cercare conferme fuori dalla relazione. Sentirsi desiderati da qualcun altro può far sentire meglio, anche se solo temporaneamente. A volte, banalmente, il tradimento avviene semplicemente perché se ne presenta l’occasione: la classica “sbandata”. Chi ha scarsa capacità di controllo degli impulsi non resiste alla tentazione.

Come affrontare il sospetto di un tradimento

Se pensi che il tuo partner ti stia tradendo è fondamentale affrontare la situazione con calma e chiarezza. Prima di affrontarlo è importante avere chiaro in mente ciò che sospetti e perché. Cerca di raccogliere prove concrete, ma senza violare la sua privacy.

Trova un momento tranquillo per parlare. Esprimi i tuoi sentimenti e preoccupazioni senza accusare. Durante la conversazione, ascolta quello che ha da dire. Potrebbe avere delle spiegazioni che non avevi considerato. Dopo aver parlato, prenditi del tempo per riflettere su cosa hai scoperto. Se i tuoi sospetti sono fondati, decidi se vale la pena impegnarsi per superare il tradimento e recuperare la relazione, oppure se è meglio prendere strade separate.

Riacquistare fiducia nel partner dopo un tradimento è davvero molto difficile, è una situazione dolorosa da affrontare ma farlo con lucidità può aiutarti a prendere la decisione migliore per te stessa. Ricorda, meriti una relazione basata sulla fiducia e il rispetto reciproco. Non aver paura di chiedere ciò che è giusto per te. Il tradimento può avere un impatto devastante sulla fiducia e sulla relazione. Affrontare il problema in modo sano e costruttivo è fondamentale per cercare di ricostruire un legame solido.