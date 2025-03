Tradimento, clamoroso: Guzide ha un figlio segreto, chi è (spoiler turchi)

Un periodo decisamente nero, quello che Guzide sta vivendo nelle attuali puntate di Tradimento in onda nel nostro Paese. Dopo lo scandalo dell’inaugurazione dello studio legale, il giudice ha dovuto fare i conti anche con lo sfratto: la Ozguder è stata costretta a lasciare la sua villa. Villa che è finita proprio nelle mani della sua rivale numero uno, Yesim, nuova padrona di casa.

Il piano di vendetta di Tarik nei confronti di quella che è a tutti gli effetti ancora sua moglie sembra procedere alla grande, ma i colpi di scena, nel corso delle puntate, non mancheranno. Neanche nella seconda stagione, quando Guzide verrà a conoscenza di un’altra verità che sconvolgerà totalmente (e ulteriormente) la sua vita. La giudice scoprirà di avere un altro figlio, che inizierà a cercare.

Tradimento spoiler dalla Turchia: Guzide scopre di avere un altro figlio

Un nuovo scossone si abbatterà sulla via di Guzide Ozguder. Nel corso del secondo capitolo di Tradimento, che presto arriverà anche in Italia, la giudice farà una scoperta che cambierà per sempre tutto. La vicenda avrà inizio quando, per via di un procedimento giudiziario a suo carico, Oylum si sottoporrà a un test del DNA, che darà un esito sconcertante: la ragazza non è la figlia di Guzide e Tarik.

Tra Oylum e quelli che credeva essere i suoi genitori non c’è nessun legame di parentela. Cosa è successo? Dopo alcune indagini verrà fuori che, nell’ospedale in cui Guzide diede alla luce il suo bambino/bambina, si verificò uno scambio di culle. Una notizia che getterà nel panico più totale sia Tarik che la moglie, anche se l’avvocato apparirà più equilibrato nella reazione. E non per caso.

In futuro, si scoprirà che Tarik ha sempre saputo che Oylum non fosse la figlia biologica, ma non lo ha mai raccontato alla moglie, ingannandola per oltre trent’anni. Una volta scoperta la verità su Oylum e sullo scambio di culle, Guzide vorrà mettersi sulle tracce del suo vero figlio. La donna farà di tutto per riuscire a rintracciare il figlio e, a un certo punto, avrà un sospetto.

Il giudice inizierà a pensare che il giovane Dundar Terzioglu possa essere proprio il figlio che non ha mai conosciuto. Si tratta di un nuovo personaggio, interpretato da Emin Gunenc, che entrerà in scena nel corso della seconda stagione dell’amata dizi turca e sconvolgerà non poco la trama. Le intuizioni di Guzide si riveleranno, ancora una volta, azzeccate?